2h00 ngày 9/4, sân Camp Nou:

Trong vòng ít ngày, Atletico và Barcelona đối mặt nhau. Lần này là cuộc chiến giành chiếc vé vào bán kết Champions League trên sân Camp Nou.

Cuối tuần qua, Barca thắng 2-1 để tiến gần danh hiệu La Liga gắn với tranh cãi về Gerard Martin. Ủy ban Trọng tài vừa xác nhận, việc VAR can thiệp và trọng tài chính xóa thẻ đỏ cho cầu thủ “Blaugrana” là sai lầm.

Atletico chờ đợi khác biệt từ Griezmann. Ảnh: EFE

“Chúng ta phải mạnh mẽ hơn, cần phải cống hiến nhiều hơn vì đây là trận tứ kết Champions League”, Diego Simeone gửi thông điệp cho các cầu thủ Atletico.

Trong cuộc họp báo trước khi di chuyển đến Barcelona, Simeone dành lời khen cho Antoine Griezmann – người từng gặp khó khăn trong thời gian thi đấu tại Camp Nou.

“Còn 8 trận đấu ở giải VĐQG, 1 trận đấu cúp, và nếu Chúa cho phép, chúng ta sẽ chơi thêm 5 trận đấu ở Champions League nữa”, Simeone nhìn sang Griezmann. Chưa bao giờ nói chuyện với một cầu thủ nào như thế này trước đây.

“El Cholo” cũng nhấn mạnh: “Tôi rất yêu quý cậu, nhưng cậu biết tôi là HLV của cậu. Nếu cậu không nỗ lực, cậu sẽ bị loại”.

Griezmann đang trải qua những tháng cuối với Atletico, sau khi đạt thỏa thuận chuyển sang Orlando.

“Điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước: Tôi luôn nghĩ về đội bóng, điều tốt nhất đối với tôi là giữ bình tĩnh, không có bất kỳ nghi ngờ nào, để mọi thứ trong sáng”, Griezmann chia sẻ.

Trong khi đó, Barca bước vào trận với nhiều câu hỏi xung quanh Lamine Yamal – người vừa có những phản ứng khó hiểu cuối trận đấu tại Metropolitano.

“Chúng tôi đã ở trong phòng thay đồ và mọi chuyện đều ổn”, Hansi Flick giải thích.

Lamine Yamal là trung tâm lối chơi của Barca. Ảnh: EFE

Có nhiều tin đồn về phản ứng của Yamal, từ bất đồng với một trong những đồng đội đến xung đột với các cầu thủ Atletico, hoặc sự khó chịu với những chỉ đạo liên tục từ các trợ lý HLV.

Yamal đang có mùa giải bùng nổ, tham gia vào 9 bàn – 5 bàn và 4 kiến tạo – trên sân chơi Champions League. Dù vậy, anh gặp nhiều khó khăn mỗi khi gặp đội bóng của Simeone.

“Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu ấy”, Hansi Flick khẳng định. Chiến lược gia người Đức muốn có những điều chỉnh để Yamal thoải mái hơn về chiến thuật và có cơ hội bùng nổ.

Yamal hay Griezmann đều là những cầu thủ đáng xem về mặt cá nhân. Dù vậy, trận đấu tại Camp Nou có nhiều điều khác để chờ đợi, không loại trừ va chạm và cả tranh cãi.

Lực lượng:

Barca: Bernal, Christensen, De Jong, Raphinha chấn thương.

Atletico: Barrios, Cardoso, Mendoza, Jan Oblak chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Dani Olmo, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Lewandowski.

Atletico (4-2-3-1): Musso; Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Koke, Alex Baena; Simeone, Griezmann, Lookman; Julian Alvarez.

Dự đoán: Barca thắng 2-1.