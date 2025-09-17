Real Madrid có được 3 điểm trước các vị khách Marseille đến từ Pháp, ở trận ra quân vòng bảng Champions League 2025/26. Tuy nhiên, đó là chiến thắng không dễ dàng cho thầy trò Xabi Alonso, khi để thủng lưới trước cũng như phải thi đấu thiếu người từ phút 72 do Carvajal bị thẻ đỏ.

Real Madrid thắng Marseille với quả phạt đền gây tranh cãi. Ảnh: The Athletic

Cả 2 bàn thắng được ghi bởi một cái tên: Kylian Mbappe và đều từ chấm 11m, trong đó có tình huống Real Madrid được hưởng lợi phạt đền gây tranh cãi ở phút 80 (thời điểm 2 đội đang hòa 1-1).

Cụ thể, trong lúc nỗ lực rướn người chặn lại cú sút của Vinicius trong vòng cấm, bóng bật trúng tay trung vệ Facundo Medina khi anh ngả người xuống sân. Trọng tài chính người Bosnia & Herzegovina, Irfan Peljto lập tức thổi phạt đền cho Real Madrid. VAR không can thiệp tình huống và Mbappe không bỏ lỡ cơ hội vàng, giúp đội nhà thắng 2-1 Marseille.

Sau trận, vui mừng với chiến thắng cùng Real Madrid, nhưng Mbappe cũng thừa nhận, chính các cầu thủ cũng khó hiểu với cách áp dụng luật. Anh nói với Movistar+: “Chuyện này khá rối. Có lúc người ta nói rằng cứ chạm bóng bằng tay trong vòng cấm là dẫn đến phạt đền, nhưng rồi lại có những tình huống không bị phạt… Với tôi, vừa rồi là một quả 11m, nhưng cũng có thể hiểu vì sao nhiều người phản ứng. Mọi người đều bối rối về luật lệ này”.

Mbappe nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: R.M

Mbappe bước vào mùa giải mới với phong độ rất tốt cùng Real Madrid – toàn thắng từ đầu mùa, bản thân ghi được 6 bàn qua 5 trận (4 ở La Liga, 2 tại Cúp C1), chạm mốc 50 bàn sau 64 trận cho Kền kền kể từ khi gia nhập vào hè năm ngoái.

Anh chia sẻ: “Tôi không đặt ra giới hạn cho bản thân, muốn ghi bàn càng nhiều càng tốt. Tôi muốn giúp đội bóng, từ việc lập công thật nhiều, gây áp lực lên đối thủ, kiến tạo,… nói chung là bất cứ điều gì.

Tôi đang cảm thấy rất tốt. Bản thân không nghĩ đến việc là thủ lĩnh Real Madrid hay một trong số đó. Tôi chỉ quan tâm là chính mình và giúp đỡ đội. Thật vinh dự khi được trải nghiệm thêm một đêm Champions League nữa ở Bernabeu.

Đó là một đêm khó khăn khi Real Madrid phải chơi với 10 người trong một khoảng thời gian. Nhưng chúng tôi đã mang tinh thần Champions League đến Bernabeu. Ở đây, chúng tôi có kinh nghiệm để giành được chiến thắng”.

Chân sút này nói thêm về những gì Xabi Alonso yêu cầu: “Ông ấy muốn chúng tôi giành lại bóng nhanh chóng. Chúng tôi phải hiểu rõ mình đang làm gì. Tôi làm những gì HLV muốn, luôn là vậy. Hôm nay, Xabi Alonso yêu cầu tôi pressing và hỗ trợ đội, liên kết với hàng thủ để lấy lại bóng”.