Real Madrid khởi đầu chiến dịch UEFA Champions League 2025/26 bằng cuộc chạm trán đầy căng thẳng trước Marseille trên sân Santiago Bernabeu.

Trận đấu mở màn tưởng chừng dễ dàng lại trở thành bài kiểm tra bản lĩnh của thầy trò HLV Xabi Alonso.

Mbappe lập cú đúp trên chấm 11m - Ảnh: UEFA

Đội khách Marseille tạo ra bất ngờ khi Timothy Weah trừng phạt sai lầm của Guler bên phía Real Madrid, ghi bàn mở tỷ số ở phút 22.

Sự im lặng bao trùm khán đài Bernabeu chỉ kéo dài vài phút, trước khi Kylian Mbappe lên tiếng ở phút 27. Từ tình huống Geoffrey Kondogbia phạm lỗi trong vòng cấm, chân sút người Pháp lạnh lùng đánh bại thủ môn Rulli, gỡ hòa 1-1.

Hiệp hai chứng kiến những biến cố lớn. Real Madrid gặp bất lợi khi Daniel Carvajal bị truất quyền thi đấu ở phút 72 sau khi VAR can thiệp. Chơi thiếu người, Los Blancos buộc phải phòng ngự chặt chẽ, trong khi Marseille dồn ép để tìm bàn thắng.

Tuy nhiên, đẳng cấp siêu sao một lần nữa cứu rỗi Real. Phút 80, bóng chạm tay Facundo Medina trong vòng cấm và Mbappe không mắc sai lầm, hoàn tất cú đúp từ chấm phạt đền, đưa Real vượt lên dẫn 2-1.

Mbappe đang có phong độ cao trong màu áo Los Blancos - Ảnh: UEFA

Những phút cuối, Marseille dốc toàn lực tấn công. Greenwood và Paixao liên tiếp thử thách Courtois, song thủ môn người Bỉ cùng hàng thủ kiên cường đã giữ vững tỷ số.

Chiến thắng nghẹt thở này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn, mà còn là lời khẳng định: Thầy trò HLV Xabi Alonso vẫn đủ bản lĩnh và sức mạnh để chinh phục châu Âu, ngay cả khi phải vượt qua muôn vàn thử thách.

Ghi bàn:

Real Madrid: Mbappe (29' - pen, 81' - pen)

Marseille: Timothy Weah (22')

Thẻ đỏ: Carvajal (72')

Đội hình xuất phát:

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Guler, Rodrygo, Mbappe

Marseille: Rulli, Medina, Balerdi, Pavard, Emerson, Kondogbia, Hojbjerg, Greenwood, O'Riley, Weah, Aubameyang