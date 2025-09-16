Mùa hè yên bình

Kylian Mbappe vừa trải qua mùa hè tương đối yên ả đầu tiên sau 5 năm đầy sóng gió với tin đồn, sức ép, và quyết định liên quan đến tương lai.

Điều đó được phản ánh rõ trên sân cỏ. Mbappe đã để lại phía sau những khoảnh khắc thất thường của mùa đầu tiên với Real Madrid – dù anh ghi 44 bàn và đoạt Chiếc giày vàng.

Mbappe vừa trải qua mùa hè bình yên nhất. Ảnh: EFE

Giờ đây, anh bước vào kỳ Champions League mới với mục tiêu rõ ràng: giành chiếc cúp bạc châu Âu.

Mbappe đã vô địch World Cup cùng tuyển Pháp, nhưng rời PSG mà chưa một lần nâng cao Champions League. Đáng nói hơn, ngay khi anh đi thì CLB thủ đô Paris đã chiến thắng danh hiệu ấy.

Chính sự nghỉ ngơi thể chất và tinh thần, khát vọng chạm tay vào chiếc cúp châu Âu, hay cả sự cố bất ngờ từ một loại virus đã lý giải cho sự thay đổi của Mbappe trong mùa hè vừa qua. Thay đổi và giải tỏa.

Trong 4 mùa hè trước, Mbappe luôn bị cuốn vào tâm bão truyền thông và không sao thoát ra trong suốt cả năm.

Tháng 8/2021, tất cả đều tin anh đến Real Madrid. “Los Blancos” đưa ra lời đề nghị khó từ chối, Mbappe liên tục thúc giục PSG.

Tuy nhiên, phía Paris – thông qua GĐTT Leonardo khi đó – thậm chí còn yêu cầu UEFA phạt Real Madrid vì “tự ý” tiếp cận ngôi sao của họ.

“Tôi đã yêu cầu ra đi, tôi nói rõ sẽ không gia hạn”, Mbappe chia sẻ thời điểm đó, để ngỏ khả năng rời đi tự do vào 2022.

Thế nhưng, mọi chuyện đảo ngược hè 2022. Sau nhiều tuần đầy áp lực, Mbappe lại gia hạn với PSG, khiến Real Madrid cảm thấy bị phản bội.

Anh dự World Cup 2022, thua ở chung kết trước Argentina của Lionel Messi, và lại sống trong những đồn đoán liên miên.

Hè 2023, Mbappe rơi vào vòng xoáy mới: chỉ còn một năm hợp đồng, PSG gạt anh sang một bên để trừng phạt vì từ chối gia hạn.

Mbappe phải tập riêng, mối quan hệ với HLV Luis Enrique sứt mẻ, và PSG tiếp tục cản đường đến Real Madrid.

Thể trạng của Mbappe thay đổi khiến Alonso ngạc nhiên. Ảnh: EFE

Rồi đến 2024: thông báo ký hợp đồng với Real Madrid, CLB vừa vô địch châu Âu; kỳ EURO thất vọng cùng tuyển Pháp do chấn thương gãy mũi; kỳ nghỉ hè ngắn ngủi vì tranh Siêu Cúp châu Âu.

Những tuần lễ cuồng quay khiến mùa giải càng thêm không như ý, bên cạnh bê bối trong chuyến đi nghỉ ngắn ngày tại Thụy Điển.

Virus và kỳ nghỉ

Chỉ bằng cách lần lại những mùa hè ấy mới thấy rõ tại sao Mbappe hiện nay lại thanh thoát đến vậy.

Anh dành vài ngày ở Cộng hòa Dominica và Puerto Rico, dự concert của Bad Bunny cùng bạn thân Achraf Hakimi, rồi trở lại Valdebebas với thể trạng khiến Xabi Alonso và các thành viên BHL Real Madrid ngạc nhiên.

Trước đó, ở FIFA Club World Cup, anh từng dính viêm dạ dày ruột cấp, sút 5kg và hạn chế thi đấu.

“Tôi lạc quan khi kết nối với Mbappe, để cùng nhau hiểu thêm sau những gì đã xảy ra ở Club World Cup. Kylian khao khát bóng đá, muốn hiểu trận đấu, và chúng tôi cần cậu ấy”, Xabi Alonso giải thích hôm 15/9.

Ngoài việc ca ngợi thái độ của Mbappe, Alonso còn nhấn mạnh một điều được nhắc nhiều tuần nay ở Valdebebas: “Kylian là một trong những thủ lĩnh phòng thay đồ”.

Quả thật, bên cạnh thể trạng tốt, sự nổi bật của Mbappe thời gian qua còn nằm ở vai trò ngày càng lớn trong tập thể.

Hè này, Real Madrid chia tay Luka Modric và Lucas Vazquez. Dani Carvajal tiến thêm một bước để trở thành đội trưởng, nhưng Mbappe lại có tiếng nói nhiều hơn trước kia.

Mbappe đang có sự kết nối tốt với Guler. Ảnh: RMCF

“Những thủ lĩnh ấy phải dần lộ diện để kéo cả tập thể đi lên. Kylian, với cá tính, kinh nghiệm và ảnh hưởng của mình, rõ ràng là một trong số đó. Khi vai trò thủ lĩnh được củng cố, tập thể sẽ biết họ phải theo ai”, Alonso phân tích.

Mbappe bước vào Champions League với món nợ chưa trả. Mùa trước, anh chỉ nổi bật ở đại chiến với Man City tại play-off.

Sau đó, anh im tiếng, không ghi bàn ở vòng 1/8 gặp Atletico cũng như tứ kết với Arsenal, chỉ có sự hụt hẫng.

Gặp Marseille (2h ngày 17/9), đối thủ mà anh có 10 lần làm tung lưới, Mbappe đang thăng hoa nhất kể từ khi đến Real Madrid.

Không chỉ là 4 bàn sau 4 vòng La Liga, mà còn bởi sự sắc bén, linh hoạt ở cự ly ngắn, khả năng kết nối với tuyến giữa – đặc biệt với Arda Guler.

“Chơi như thế này, cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới”, các quan chức ở Valdebebas tự tin. Một Mbappe sẵn sàng dẫn dắt Real Madrid chinh phục châu Âu.