2h ngày 18/9, sân Allianz Arena:

Bayern Munich chờ đợi khá lâu để có thêm một ngôi sao châu Âu, khi họ để thua 4 trận tứ kết và một trận bán kết trong 5 mùa Champions League trở lại đây.

Khởi đầu mùa bóng mới, đoàn quân HLV Kompany đang trình diễn phong độ ấn tượng ở Bundesliga, với 5 chiến thắng liên tiếp, trong đó có màn hủy diệt Hamburg 5-0 cuối tuần qua.

Bayern Munich đang có khởi đầu tốt - Ảnh: BFC

Mặc dù không lọt vào tốp 8 đội dẫn đầu ở vòng bảng C1 mùa trước, nhưng Bayern vẫn bước tiếp nhờ thành tích bất bại trên sân nhà và đang duy trì chuỗi 34 trận không thua tại vòng bảng.

Việc mất Musiala không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng tấn công của đội bóng hàng đầu nước Đức, bởi tân binh Luis Diaz đã hòa nhập rất nhanh ở môi trường mới.

Bên cạnh đó, Michael Olise ngày càng tiến bộ trong vai trò hộ công, hoặc thi thoảng đá lệch phải. Nhờ được bơm bóng đều đặn nên Harry Kane vẫn duy trì thành tích ghi bàn đều đặn.

Bayern Munich luôn hiện diện ở Champions League trong thế kỷ 21, còn Chelsea đã trở lại sân khấu lớn sau hai năm vắng bóng.

Đánh bại Real Betis ở chung kết Conference League, Chelsea trở thành đội đầu tiên đoạt tất cả các danh hiệu cấp CLB của UEFA.

Chelsea sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Khelnow

Không những thế, thầy trò Enzo Maresca còn làm nên bất ngờ lớn trên đất Mỹ hè qua, khi đăng quang FIFA Club World Cup - giải đấu quy tụ nhiều đội bóng hàng đầu khắp 5 châu.

Dẫu vậy, Chelsea không có được sự chuẩn bị tốt nhất trước chuyến làm khách ở Allianz Arena. Họ vừa đánh rơi chiến thắng trên sân Brentford ở phút bù giờ.

Hệ thống phòng ngự The Blues chưa bao giờ được đánh giá cao. Thế nên, việc ngăn chặn hàng công xuất sắc của Bayern là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đặc biệt tại Allianz Arena.

Tỷ lệ châu Á: Bayern Munich chấp 3/4 (0: 3/4) - TX: 3 hòa

Dự đoán: Bayern Munich thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Bayern Munich: Musiala, Ito, Alphonso Davies và Raphael Guerreiro chấn thương. Nicolas Jackson không được phép thi đấu.

Chelsea: Liam Delap, Benoit Badiashile, Romeo Lavia, Dario Essugo chấn thương. Estevao bị ốm.

Đội hình dự kiến

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.