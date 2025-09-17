Lamine Yamal vắng mặt ở trận đấu vòng 4 La Liga, Barca 6-0 Valencia diễn ra vào cuối tuần qua, do bị đau trong lúc làm nhiệm vụ tuyển Tây Ban Nha.

Lamine Yamal khiến Hansi Flick tức điên vì trong lúc bị chấn thương lại đi quay quảng cáo. Ảnh: Insta L.Y

Có khả năng Hansi Flick cũng không có sự phục vụ của tài năng 18 tuổi trong chuyến làm khách đến Anh, đấu Newcastle ở vòng bảng Champions League, lúc 2h ngày 19/9.

Trong lúc còn chưa hết bực mình vì LĐBĐ Tây Ban Nha cũng như HLV Luis La Fuente đã bất chấp dùng Lamine Yamal dù không cảm thấy ổn (bằng cách tiêm thuốc giảm đau cho anh), ở cả 2 trận Tây Ban Nha thắng Bulgaria (3-0) và Thổ Nhĩ Kỳ (6-0), thì Hansi Flick lại thêm nổi đóa với cậu học trò.

Lý do là bởi trong lúc đang bị đau, cần phải tập trung phục hồi để trở lại một cách nhanh nhất có thể thì nhà cầm quân người Đức phát hiện ra Lamine Yamal tất bật đi quay… quảng cáo!

Nguồn MB cho hay, Hansi Flick nổi điên với Yamal vì sự thiếu chuyên nghiệp này. Người đại diện cố giải thích với ông, buổi ghi hình đã được lên lịch từ trước đó, nhưng thuyền trưởng Barca cho rằng đó chỉ là bao biện.

Ông cho rằng, việc Yamal thản nhiên đi quay quảng cáo như vậy là một hành động vô trách nhiệm, xem thường việc hồi phục.

Trên trang cá nhân sao trẻ Barca cũng khoe hình cùng bạn gái rapper người Argentina

Không chỉ vậy, hành động của Lamine Yamal còn gây ảnh hưởng không tốt trong nội bộ phòng thay đồ Barca. Đối với Hansi Flick, việc phục hồi đáng ra phải được Yamal ưu tiên hàng đầu, còn chuyện kiếm tiền có thể để sau, nhưng sao trẻ này lại không làm vậy.

Hansi Flick đã nói chuyện trực tiếp với Lamine Yamal và cảnh báo học trò chuyện như trên không được phép xảy ra lần 2.

Áp lực của nhà cầm quân này ở Barca mùa này tăng cao hơn so với khi mới đến vào năm ngoái, bởi việc quản lý phòng thay đồ giờ đây thêm phức tạp, nhất là Yamal ở tuổi mới lớn, đang được ca tụng là cái tên quan trọng nhất của đội.

Ông cùng Barca muốn bảo vệ Lamine Yamal hết mức có thể, nhưng lo ngại anh có thể bị cám dỗ bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài sân cỏ, tiệc tùng, các mối quan hệ yêu đương,...