Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.
|
Kết quả vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 3
|
Ngày - Giờ
|
Đội bóng
|Tỷ số
|
Đội bóng
|
Bảng
|Trực tiếp
|
09/10/25
16:30
|
Timor-Leste
|1-4
|
Philippines
|
A
|
09/10/25
20:00
|
Tajikistan
|2-0
|
Maldives
|
A
|
09/10/25
19:15
|
Brunei
|0-2
|
Yemen
|
B
|
09/10/25
23:00
|
Lebanon
|2-0
|
Bhutan
|
B
|
09/10/25
21:00
|
Bangladesh
|3-4
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|
C
|
09/10/25
18:30
|
Singapore
|1-1
|
Ấn Độ
|
C
|
09/10/25
17:15
|
Sri Lanka
|1-0
|
Turkmenistan
|
D
|
09/10/25
19:30
|
Thái Lan
|2-0
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
D
|
09/10/25
16:00
|
Pakistan
|0-0
|
Afghanistan
|
E
|
09/10/25
23:15
|
Syria
|5-1
|
Myanmar
|
E
|
09/10/25
19:00
|
Lào
|0-3
|
Malaysia
|
F
|
09/10/25
19:30
|
Việt Nam
|3-1
|
Nepal
|
F
|XEM VIDEO
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027, liên tục, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027, liên tục, đầy đủ và chính xác.