Kết quả vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 3

Ngày - Giờ

Đội bóng

 Tỷ số

Đội bóng

Bảng

 Trực tiếp

09/10/25

16:30

Timor-Leste

 1-4

Philippines

A

09/10/25

20:00

Tajikistan

 2-0

Maldives

A

09/10/25

19:15

Brunei

 0-2

Yemen

B

09/10/25

23:00

Lebanon

 2-0

Bhutan

B

09/10/25

21:00

Bangladesh

 3-4

Hong Kong (Trung Quốc)

C

09/10/25

18:30

Singapore

 1-1

Ấn Độ

C

09/10/25

17:15

Sri Lanka

 1-0

Turkmenistan

D

09/10/25

19:30

Thái Lan

 2-0

Đài Loan (Trung Quốc)

D

09/10/25

16:00

Pakistan

 0-0

Afghanistan

E

09/10/25

23:15

Syria

 5-1

Myanmar

E

09/10/25

19:00

Lào

 0-3

Malaysia

F

09/10/25

19:30

Việt Nam

 3-1

Nepal

F

 XEM VIDEO