Mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik đánh giá: “Chúng tôi thi đấu an toàn trong hiệp 1 và chờ tới hiệp 2 mới đẩy cao đội hình hơn nhằm khai thác mặt thể lực của Nepal. Về mặt chiến thuật, chúng tôi đã thực hiện tốt và đạt được kết quả đề ra.

Các cầu thủ trên hàng công tung ra nhiều cú dứt điểm, nhưng hơi tiếc lại không thể có nhiều hơn 3 bàn thắng, họ cần chắt chiu hơn nữa. Dù vậy ghi được 3 bàn thắng cũng là thành công đối với tuyển Việt Nam”.

HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam đã chơi tốt. Ảnh: Hữu Hà

Nói về Nepal, HLV trưởng tuyển Việt Nam dành cho đội bóng Nam Á nhiều lời khen: “Tôi nghĩ Nepal đã thi đấu khá tốt. Đặc biệt là thể lực, do đó họ gây được khó khăn cho chúng tôi.

Về bàn thua, đó là một tình huống cố định, các cầu thủ cần tập trung hơn trong khâu phòng ngự và điều này cần phải cải thiện hơn nữa”.

Đánh giá về cơ hội giành vé dự Asian Cup, thuyền trưởng người Hàn Quốc cho biết tuyển Việt Nam cần nỗ lực hết sức ở 3 trận đấu còn lại.

Trong khi đó HLV trưởng Nepal Matt Ross cho rằng bước ngoặt của trận đấu là tấm thẻ đỏ của Limbu cuối hiệp 1: “Thực sự không dễ đá với đối thủ như tuyển Việt Nam trong thế thiếu người.

HLV Matt Ross bên phía Nepal hứa trận lượt về sẽ khác. Ảnh: Hữu Hà

Chiếc thẻ đỏ này khiến Nepal đánh mất đi tính cân bằng. Sau đó, các cầu thủ đã chơi hơi ngây thơ, ham rê dắt bóng. Nhưng với chiến thuật, tôi hài lòng, đồng thời cảm ơn các cầu thủ đã chơi tốt, kiên trì, không hoảng loạn ở khâu phòng thủ, tất cả đã nỗ lực.

Tôi cũng chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam, đây là đội bóng đẳng cấp ở các tuyến. Trận lượt về chúng tôi phải nghiên cứu kỹ hơn, học hỏi nhiều hơn nữa.

Nepal sẽ đá sòng phẳng với tuyển Việt Nam nếu có đủ người. Bản thân các cầu thủ cũng cần học hỏi thêm để phát triển sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp" – HLV của Nepal chốt lại.

