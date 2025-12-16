Trao đổi với PV VietNamNet chiều 15/12, đại diện Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết các bên liên quan trong vụ việc tại tiệm vàng ở thị trấn Hóc Môn (cũ) đã tự gặp nhau để trao đổi và giải quyết, không có đơn khiếu nại chính thức nên phía Chi cục không tiếp tục xác minh sự việc.

Trước đó, vụ việc khách hàng tố khó bán lại vàng ở một tiệm vàng do chính tiệm bán ra đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cụ thể, ngày 4/12, chị P.H (TPHCM) chia sẻ trên Facebook cá nhân về việc mua vàng ở một tiệm vàng nổi tiếng địa phương và có giấy xác nhận của tiệm này. Tuy nhiên, khi chị đem sản phẩm đó đi bán thì gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin trên hóa đơn mua vàng được chị H. đăng tải lên Facebook, tiệm vàng đó là Doanh nghiệp tư nhân Lộc Thọ nằm ở đường Quang Trung (thị trấn Hóc Môn cũ, TPHCM).

Hóa đơn mua vàng của chị H. (TPHCM). Ảnh: FBNV

Ngày 16/12, phản hồi về sự việc này, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 đã gửi lại thông tin được tiệm vàng cung cấp.

Tại văn bản này, tiệm vàng cho hay "đã xảy ra một sự việc dẫn đến hiểu lầm không đáng có với khách hàng" và trình bày lại toàn bộ diễn biến nhằm giải trình rõ ràng sự việc xảy ra trong ngày hôm đó.

Nội dung sự việc như sau: Khách hàng chị A đến bán giùm một sợi dây vàng trắng trọng lượng 4 phân vàng. Tuy nhiên, sợi dây bị đứt mất một đoạn ngay vị trí có đóng dấu hiệu của tiệm, dù vẫn còn giữ hóa đơn. Vì lý do đó, tiệm vàng cần xin phép khách hàng được kiểm tra bằng kinh nghiệm và nghiệp vụ chuyên môn trước khi thu mua lại, hoàn toàn không hề có lời nói nào như “hàng lâu quá rồi không mua” “ vàng yếu tuổi mua 100k” như thông tin mô tả trên Facebook.

Tiệm vàng này cũng đề cập lại diễn biến cụ thể. Một là nhân viên đã giải thích cho khách hàng rằng sợi dây bị đứt một khúc và không còn dấu hiệu của tiệm. Hai là nhân viên mang ra một sợi dây mới còn nguyên dấu hiệu của tiệm để khách hàng đối chiếu và so sánh. Ba là tiệm vàng xin phép được thử lại sợi dây để xác định chính xác tuổi vàng trước khi thu mua. Bốn là khách hàng không đồng ý, do là người đi bán giùm và cần về trao đổi lại với chủ sở hữu sợi dây.

"Chúng tôi cho rằng sự việc sau đó đã phát sinh do hiểu lầm trong quá trình truyền đạt thông tin giữa người đi bán giùm và chủ của sợi dây", tiệm vàng cho biết.

Tiệm vàng này cho hay có điện thoại nói chuyện với chị P.H giải thích và mời chị ra tiệm để chị hiểu rõ sự việc.

Theo niêm yết của Doji vào chiều 15/12, giá vàng 10K đang được doanh nghiệp này mua vào với giá 6,02 triệu đồng/chỉ. Như vậy, nếu đúng là vàng 10K, sản phẩm trong hóa đơn có thể được mua lại với mức giá khoảng 4,5 triệu đồng.