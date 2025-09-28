Dịp cuối tuần cận kề tết Trung thu, phố Hàng Mã, Hàng Lược rực rỡ màu sắc thu hút hàng nghìn người về tham quan. Tối 27/9, các ngả đường quanh khu vực này chật kín người.

Người nước ngoài đến đây chơi cũng khá nhiều.

Họ không ngại chen chân giữa dòng người chật ních. Thi thoảng có người dừng lại để nhìn ngắm hoặc chụp ảnh kỷ niệm.

Vợ chồng bà Amanda (đến từ Úc) được bạn bè giới thiệu đến đây dạo phố. Bà cảm thấy thích thú bởi sự náo nhiệt, nhiều màu sắc giữa phố phường. Hai vợ chồng luôn phải dắt tay nhau để không bị lạc.

Aisha nếm thử hương vị của sấu và xoài lắc khi dạo phố Hàng Mã. "Tôi thấy thời tiết hôm nay mát mẻ, dạo bộ quanh vài con phố là lựa chọn lý tưởng. Mọi người ở đây rất nhiệt tình và nồng hậu", nữ du khách chia sẻ.

Một cô gái trẻ tên Chi hào hứng đi dạo trong tiết trời mát mẻ, tận hưởng không khí Trung thu, cùng ngắm phố phường.

"Mỗi dịp Trung thu tôi cùng bạn bè, người thân lại tranh thủ dạo phố ngắm nghía và tận hưởng không khí nhộn nhịp. Tôi đã đi chơi Trung thu trước một tuần mà không ngờ vẫn đông như này", Chi nói.

Các gia đình có con nhỏ, nhóm bạn trẻ... là "lực lượng" chính trong dòng người nườm nượp ở chợ Trung thu phố cổ. Từ 21h trở đi, nơi đây càng đông hơn.

Chị Thanh Huyền cùng con gái đi 25km từ Mê Linh tới đây để dạo cuối tuần, mua sắm đồ chơi. "Dù nhà xa, tôi vẫn muốn đưa con đến đây để cháu được ngắm khung cảnh lung linh này", chị Huyền nói.

Cảnh đông nghịt người luôn xuất hiện trên phố Hàng Mã vào buổi tối vài ngày trước Trung thu.