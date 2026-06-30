Chuyến đi châu Âu của chị Dương kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi, từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6, với hành trình qua 11 quốc gia gồm Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Áo, Thụy Sĩ, Luxembourg, Pháp, Monaco, Italy và Vatican.

Trong đó, chị Dương dành nhiều thời gian nhất ở Đức, Ý và Pháp.

"Tới châu Âu mùa hè, tôi cũng xác định sẽ có thời điểm nắng nóng. Tuy nhiên, bạn bè tôi cho biết, mùa hè ở châu Âu khá dễ chịu, chỉ cần đứng trong bóng râm là cảm thấy mát. Thậm chí khi chuẩn bị hành lý vào giữa tháng 5, tôi vẫn mang theo áo len mỏng.

Những ngày đầu, thời tiết dễ chịu đúng như tôi kỳ vọng. Có những hôm tôi trải nghiệm đủ 4 kiểu thời tiết trong một ngày: sáng mát mẻ, trưa nắng, chiều se lạnh, tối phải mặc thêm áo khoác", nữ du khách kể.

Nhưng khoảng 2 tuần trở lại đây, thời tiết thay đổi rõ rệt. Nắng nóng gay gắt xuất hiện ở nhiều nơi, đặc biệt trong thời gian chị đang ở Đức, Italy và Pháp.

Trong 1,5 tháng, chị Dương tới 11 quốc gia châu Âu. Ảnh: Khinh Vũ Phi Dương

Tắm giữa đêm vì quá nóng bức

Theo chị Dương, nắng nóng không khiến chị phải hủy bỏ lịch trình du lịch, nhưng ảnh hưởng nhiều tới cách du lịch.

Trước khi tới Paris, chị từng hình dung sẽ dành nhiều thời gian ngồi ở những quán cà phê ngoài trời, thong thả dạo bộ bên sông Seine hay ngắm thành phố. Nhưng thực tế, trong những ngày nắng nóng, việc tìm một nơi có bóng mát hoặc không gian trong nhà trở thành ưu tiên.

"Nếu thời tiết mát mẻ, tôi có thể đi bộ tham quan cả ngày. Nhưng khi nhiệt độ tăng cao, tôi phải đi sớm hơn và thường xuyên tìm quán cà phê, nhà hàng hoặc nơi có bóng râm để nghỉ ngơi. Cơ thể nhanh mất sức và khát nước hơn", chị nói.

Những vị khách lớn tuổi thường chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Họ thường ra ngoài từ sáng sớm rồi về khách sạn nghỉ trưa, chiều và chờ khi trời tối, nhiệt độ dịu hơn mới tiếp tục hành trình.

"Tuy nhiên, điều này đôi khi gây bất tiện bởi nhịp sinh hoạt ở châu Âu khác Việt Nam. Nhiều cửa hàng thường đóng cửa lúc 20h, vì vậy nếu đi tham quan quá muộn, du khách có thể bỏ lỡ việc mua sắm hoặc ghé những cửa hàng lưu niệm", chị Dương cho hay.

Nắng nóng bao trùm Paris những ngày qua khiến các hoạt động trải nghiệm của chị Dương cũng phải thay đổi một phần. Ảnh: Khinh Vũ Phi Dương

Theo chị Dương, ở thành phố cũng có quán cà phê lắp điều hòa nhưng không mang lại cảm giác mát lạnh như hàng quán ở Việt Nam. Còn tại quán nhỏ hoặc gia đình thì ít nơi có điều hòa vì quy định lắp đặt nghiêm ngặt về kiến trúc, môi trường.

Những ngày qua, tới tối muộn, nhiệt độ trong nhà vẫn cao, không khí oi bức khiến chị Dương rất khó ngủ. "Có hôm tôi phải thức dậy lúc 2h sáng để đi tắm giải nhiệt. Vốn là người chú trọng sức khỏe, sinh hoạt rất khoa học, trước nay tôi không bao giờ tắm muộn như vậy", chị kể.

Tuy nhiên, theo nữ du khách Hà Nội, chính đợt nắng nóng bất thường này lại mang tới cho chị một góc nhìn khác về Paris. Chị cho rằng, cái nóng đã "kéo Paris ra khỏi điện ảnh và trở nên thực tế hơn".

Một tháng rưỡi sống như người bản xứ

Thay vì chỉ ghé các điểm check-in nổi tiếng rồi rời đi, chị Dương dành nhiều thời gian hòa vào nhịp sống địa phương.

Mỗi ngày, chị duy trì thói quen tập gym, chạy bộ, đi tàu điện, sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển giữa các thành phố, đi siêu thị mua đồ và tự nấu ăn. Có những ngày chị chỉ nấu một bữa cơm, ngồi trong căn phòng gác mái ngắm khung cảnh bên ngoài và tận hưởng cuộc sống chậm rãi.

Chị Dương bất ngờ nhận ra, sau gần một tháng rưỡi ở châu Âu, chị giảm khoảng 3kg.

"Ở Việt Nam, tôi vốn duy trì tập luyện đều đặn và chú ý ăn uống nhưng cân nặng gần như không thay đổi. Trong khi đó, tại châu Âu, dù vẫn thưởng thức nhiều món ăn địa phương, tôi lại giảm cân nhờ nhịp sống năng động. Mỗi ngày, tôi đi bộ khoảng 15-20km, kết hợp di chuyển bằng tàu điện, tàu hỏa và các phương tiện công cộng.

Việc đi bộ từ ga tàu tới điểm tham quan, từ siêu thị về nơi ở hay đơn giản là khám phá các con phố khiến cơ thể vận động một cách tự nhiên", chị kể.

Chuyến đi khiến nữ du khách nhận ra đôi khi không cần những bài tập quá nặng. "Một lối sống năng động, đi bộ nhiều và sử dụng phương tiện công cộng cũng có thể tạo ra thay đổi lớn đối với sức khỏe", chị chia sẻ.

Trải nghiệm ấn tượng nhất với chị trong hành trình này là trekking dãy núi Dolomites, miền Bắc Italy - nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và yên bình, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2009.

"Đây là cung đường mà bất cứ người yêu trekking nào như tôi cũng mong muốn được đặt chân tới. Sau nhiều giờ di chuyển, có lúc gương mặt bỏng rát vì nắng hè 35-36 độ C, thành quả tôi nhận được là khung cảnh đẹp như tranh. Những đồng cỏ phủ đầy hoa dại, rừng thông xanh ngút mắt, những căn nhà gỗ nép mình giữa thung lũng, hồ nước trong veo và những dãy núi đá hùng vĩ đặc trưng của Dolomites...", nữ du khách chia sẻ.

Chị Dương trekking dãy núi Dolomites