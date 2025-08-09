Một đại lý ô tô nổi tiếng ở Anh đã phá sản, khiến nhiều khách hàng mất hàng ngàn bảng Anh. Việc đóng cửa đại lý thậm chí còn khiến một số người mua không nhận được xe nào.

Một khách hàng tên Trisha Walker gần đây đã nhận được thư từ hãng Citroën, yêu cầu bà ngừng sử dụng chiếc xe mua từ đại lý ở xứ Wales vì lo ngại an toàn. Theo đài ITV đưa tin, bà đã vay tiền để mua một chiếc xe mới và chọn mua xe từ đại lý SW Valley Motor Company ở Hirwaun (hạt Rhondda Cynon Taf, xứ Wales).

Bà Walker kể, có người ở đó nói rằng nếu bà đặt cọc, họ sẽ giao xe. Bà nói thêm: “Nếu tôi không thích xe, họ sẽ hoàn lại tiền nên tôi đã đặt cọc 750 bảng Anh (khoảng 26 triệu VNĐ). Tổng giá trị xe là 1.495 bảng Anh (52 triệu VNĐ)".

Walker là một trong số nhiều khách hàng vẫn đang chờ giải quyết vụ việc. Chia sẻ với đài, bà cho biết: “Tôi đã có 26 tiếng không ngủ vì lo không biết làm sao trả lại khoản vay. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã tin người ta”.

Nhưng bà không phải là trường hợp duy nhất trong chuyện này. Holly Evans và bạn trai kể với đài ITV rằng họ đã mua một chiếc xe giá 2.700 bảng Anh (tương đương 95 triệu VNĐ) ở showroom này ngay sau khi lái thử. Nhưng không lâu sau, họ nhận thấy xe phát ra tiếng động lạ và gọi cho chủ showroom.

Cô kể rằng họ nhận xe vào ngày 9/6, và chủ đại lý đến lấy lại xe vào ngày 16/6. Từ đó đến nay, họ không thấy xe đâu nữa. Họ cho biết, ông chủ chỉ đưa ra hết lý do này đến lý do khác để trốn tránh và không trả lại xe. Cặp đôi cũng cho biết khi tìm đánh giá trực tuyến, họ thấy trải nghiệm của mình giống với nhiều người khác.

Tờ The Sun đã liên hệ với SW Valley Motor Company để lấy ý kiến. Matthew Peachey, chủ SW Valley Motor Company Limited, nói với đài ITV rằng ông đã mất công ty dù cố gắng tìm đủ mọi cách để cứu doanh nghiệp và không hề có ý định làm phật ý hay lừa đảo khách hàng.

Theo TheSun UK

