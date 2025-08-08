Quy định về trình độ tiếng Anh đối với các tài xế lái xe thương mại như xe tải, xe đầu kéo, xe container có thể lạ lẫm, gây sốc với nhiều người nhưng thực ra, nó đã được thực thi từ 100 năm nay để đảm bản an toàn giao thông ở Mỹ.

Mới đây, cảnh sát tại DeKalb (ban Alabama, Mỹ) đã phạt 2 tài xế lái xe tải do không nói và đọc được tiếng Anh. Đây là 2 trường hợp đầu tiên bị áp dụng chế tài nghiêm khắc kể từ khi chính quyền Donald Trump ban hành sắc lệnh khôi phục lại quy định về trình độ tiếng Anh đối với tài xe xe thương mại.

Theo đó, sắc lệnh được ban hành vào tháng 4/2025 yêu cầu tất cả các tài xế xe thương mại phải biết biết tiếng Anh. "Trình độ tiếng Anh nên là một yêu cầu an toàn không thể thương lượng đối với tài xế chuyên nghiệp. Họ phải có khả năng đọc và hiểu biển báo giao thông, giao tiếp với lực lượng an toàn giao thông, tuần tra biên giới, trạm kiểm soát nông nghiệp và nhân viên trạm kiểm định trọng lượng hàng hóa. Tài xế cần biết trao đổi cho chủ sử dụng lao động và khách hàng, đồng thời đọc hiểu được các hướng dẫn liên quan bằng tiếng Anh. Đây là lẽ thường tình", sắc lệnh nêu rõ.

Trên thực tế, tại Mỹ, quy định tài xế xe tải phải biết nói và đọc được tiếng Anh đã tồn tại gần 100 năm, từ thập niên 1930. Năm 2016, Tổng thống Obama đã chỉ đạo Cơ quan Quản lý an toàn vận tải cơ giới liên bang (FMCSA) nới lỏng quy định này, không cấm tài xế lái xe tải nếu vi phạm duy nhất của họ là thiếu trình độ tiếng Anh. Thế nhưng tháng 4 vừa qua, ông Trump đã tái khôi phục lệnh cấm này.

Theo đài truyền hình WAFF của bang Alabama, giấy phạt dành cho hai tài xế này đã khiến họ bị buộc dừng lái xe. Một tài xế xe tải song ngữ địa phương khác cho biết anh không ngạc nhiên với lệnh cấm này.

“Tôi nghĩ nhiều người sẽ bị sốc”, anh nói. “Các tài xế ngoài kia đang điều khiển phương tiện nặng 36 tấn, và điều đó cực kỳ nguy hiểm khi họ không thể giao tiếp, không thể đọc biển báo giao thông. Đó là lý do cho việc cấm những tài xế điều khiển xe tải, xe đầu kéo không biết tiếng Anh là cần thiết.”

Theo Straight Arrow News, FMCSA đã ghi nhận hơn 15.000 tài xế xe tải vi phạm liên quan đến trình độ tiếng Anh chỉ trong hai năm qua, trung bình khoảng 20 vi phạm mỗi ngày. Một nghiên cứu về nhân khẩu học tài xế xe tải cho thấy, có gần 4% tài xế đang làm việc có trình độ tiếng Anh hạn chế.

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác cho rằng, việc thực thi nghiêm ngặt quy định trên có thể dẫn tới nguy cơ phân biệt đối xử chủng tộc, ảnh hưởng quá lớn đến các tài xế nhập cư. Liên minh Sikh (tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền dân sự và tôn giáo của người Sikh tại Mỹ) lo ngại một số tài xế sẽ bị dừng xe chỉ vì ngoại hình của họ.

“Cần nói rõ rằng Liên minh Sikh không phản đối các cải cách an toàn giao thông hợp lý. Chúng tôi cam kết rằng bất kỳ quy định mới nào từ sắc lệnh này sẽ không ảnh hưởng mạnh hoặc mang tính phân biệt đối xử với các tài xế người Sikh và Punjabi”, bà Mannirmal Kaur (Quản lý chính sách Liên bang cấp cao của Liên minh Sikh) cho biết.

Trong thời gian tới, khi việc thực thi quy định về trình độ tiếng Anh đối với các tài xế xe thương mại được đẩy mạnh, tác động của nó có thể sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng: trình độ tiếng Anh giờ đây không chỉ là một tiêu chuẩn mà còn tạo ra ranh giới cứng quyết định giữa việc được tiếp tục lái xe hay bị buộc dừng lại.

Theo Carscoops

