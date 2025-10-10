Theo quy định của Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng, từ ngày 10/10, các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ghi nhận tại các điểm bán vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) sáng nay, các đơn vị kinh doanh vàng đã triển khai quy định này.

Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, nhân viên thông báo với khách hàng khi thanh toán các giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên sẽ phải chuyển khoản qua ngân hàng, thay vì sử dụng tiền mặt.

Khách hàng giao dịch vàng. Ảnh: D.Anh

Trong sáng nay, Bảo Tín Minh Châu chỉ bán giới hạn mỗi khách hàng 1 chỉ. Theo giá niêm yết lúc 9h30 sáng, mỗi chỉ vàng nhẫn của thương hiệu này có giá 14,08 triệu đồng, thấp hơn mức quy định 20 triệu đồng, nên không bắt buộc phải chuyển khoản.

Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải, khách hàng được mua không giới hạn số lượng vàng. Nhân viên cửa hàng cũng thông báo cho người mua về yêu cầu phải thanh toán chuyển khoản với những giao dịch từ 20 triệu đồng.

Với những khách hàng mua số lượng lớn nhưng muốn trả bằng tiền mặt, nhân viên bán hàng hướng dẫn ra ngân hàng gần nhất để gửi tiền vào tài khoản.

Khách mang theo tiền mặt mua vàng từ 20 triệu trở lên sẽ phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản.

Cửa hàng PNJ cũng áp dụng quy định thanh toán mới trên toàn hệ thống. Các giao dịch mua, bán trong ngày của một khách hàng dưới 20 triệu đồng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu từ 20 triệu đồng trở lên, khách hàng bắt buộc thanh toán chuyển khoản từ tài khoản của mình đến tài khoản của PNJ.

Tương tự, DOJI cũng triển khai chính sách thanh toán không dùng tiền mặt với các giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày, áp dụng cho mọi loại hình kinh doanh vàng trên hệ thống: vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức, mỹ nghệ và các hoạt động khác.

Việc thanh toán mua bán vàng qua hình thức chuyển khoản được nhiều người dân ủng hộ. Chị Tuyết Mai (nhân viên kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm) cho biết, thanh toán qua ngân hàng giúp người dân thuận tiện mua bán vàng mà không phải mang theo tiền mặt.

Cửa hàng sớm thông báo hết hàng.

Trước đây, một số cửa hàng vàng không nhận chuyển khoản nên mỗi lần đi mua, chị Mai phải mang theo tiền mặt. Nhiều thời điểm, số lượng khách hàng mua vàng đông, chen chúc tại các cửa hàng khiến chị lo lắng về nguy cơ mất cắp tài sản, tiền mặt.

Chị Mai kiến nghị các cửa hàng vàng hỗ trợ khách hàng đường truyền Wi-Fi mạnh hơn, các ứng dụng ngân hàng hoạt động nhanh, ổn định và tính năng nhận diện sinh trắc học tốt để thuận tiện giao dịch.

Với một số người dân không có tài khoản và chưa quen với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, việc này có thể gây khó khăn.

Bà Vân (sống tại phường Thanh Xuân) chia sẻ: “Cửa hàng vàng chỉ bán 1 chỉ, dưới 20 triệu đồng nên tôi cũng không lo lắng lắm. Sắp tới nếu được mua nhiều hơn hoặc giá vàng tăng vượt 20 triệu đồng/chỉ, tôi sẽ phải tính tới việc mở tài khoản ngân hàng”.