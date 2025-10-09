Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 7-8/10 đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce và có lúc đã lên 4.060 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 có lúc lên trên 4.070 USD/ounce.

Vàng thế giới đã tăng khoảng 54% từ đầu năm sau khi đã tăng 27% trong năm 2024. Ở mức giá cao kỷ lục này, hoạt động chốt lời gia tăng, nhiều nhà đầu tư lo ngại vàng sẽ quay đầu lao dốc. Một số tổ chức dự báo vàng sẽ sớm giảm giá, có thể một cú đảo chiều xu hướng nhưng cũng có thể là một đợt điều chỉnh giảm.

Đa số các dự báo vàng sẽ giảm giá sau nhiều tháng tăng không ngừng nghỉ, liên tục lập các đỉnh mới, nhưng đây chỉ là một đợt điều chỉnh và vàng vẫn nằm trong xu hướng đi lên trong trung và dài hạn.

Trong khi vàng đang chứng kiến ​​đà tăng ấn tượng, Bernard Dahdah, Nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, cảnh báo rằng vàng cũng có thể trải qua biến động đáng kể khi tâm lý thị trường thay đổi.

Chuyên gia đến từ Natixis cho rằng, ngay cả với đà tăng của vàng, mức điều chỉnh 5% hoặc 10% vẫn có thể xảy ra.

Dahdah cho biết ông vẫn giữ thái độ trung lập về vàng cho đến năm 2026, đồng thời nói thêm rằng hai đến ba tháng tới có thể sẽ biến động.

“Quan điểm của chúng tôi là trong ngắn hạn (hai đến ba tháng tới), giá vàng có thể sẽ đối mặt với rủi ro giảm giá, nhưng sau đó sẽ là rủi ro tăng giá nhiều khả năng xảy ra hơn vào năm 2026”, ông nói. “Chúng ta có thể thấy áp lực bán sau khi biên lợi nhuận tăng, với việc các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cần thanh lý các vị thế, và ở mức độ thấp hơn, một số hoạt động chốt lời. Thị trường đã chứng kiến ​​tình huống này nhiều lần trong quá khứ, dẫn đến giá giảm 5% đến 10% chỉ trong vài ngày, như hồi tháng 8-9 năm 2011 (với cú sốc trần nợ công), hồi tháng 8-10/2020 sau cuộc khủng hoảng COVID, và hồi tháng 3/2022 ngay sau khi xung đột Ukraine-Nga nổ ra.”

Trong bối cảnh hiện nay, Dahdah cho biết vàng cũng có thể gặp khó khăn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị có sự thay đổi nếu Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật tài trợ mới để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ hiện tại, vốn đã bước sang tuần thứ hai.

Dahdah chỉ ra rằng giá vàng đã giảm mạnh sau khi hai lần đóng cửa chính phủ trước đó dưới thời Tổng thống Obama và Tổng thống Trump nhiệm kỳ 1 được giải quyết, lần lượt kéo dài 16 ngày và 35 ngày.

Tình hình tại Trung Đông nếu hạ nhiệt theo thông tin Tổng thống Trump công bố đạt thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza... có thể cũng sẽ kéo giá vàng đi xuống.

Theo Dahdah, hai động lực lớn nhất thúc đẩy giá vàng vẫn là chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ và sự thay đổi tâm lý trên thị trường Kho bạc Hoa Kỳ.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến ​​sẽ hạ lãi suất tại hai cuộc họp tiếp theo, Dahdah cho biết vẫn còn nhiều bất ổn xung quanh chính sách tiền tệ cho đến năm 2026 - đặc biệt là khi Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông tiếp tục gây sức ép buộc ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Cùng với việc lãi suất giảm, Dahdah lưu ý rằng nỗi lo về tình trạng lạm phát đình trệ và suy thoái kinh tế, xuất phát từ các mức thuế quan mà ông Trump đưa ra và căng thẳng thương mại toàn cầu, đang thúc đẩy các nhà đầu tư quốc tế đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ.

Ông cho biết: “Trong hai tuần sau Ngày Giải phóng (ngày 2/4 Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng), chúng ta đã chứng kiến ​​dòng tiền 150 tỷ USD chảy ra khỏi các Quỹ thị trường tiền tệ Hoa Kỳ (MMF) - mức chảy ra mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính - một phần trong số đó đã góp phần đẩy giá vàng lên cao hơn”.

Giá vàng thế giới đứng trước khả năng một đợt điều chỉnh giảm. Ảnh: HH

Dahdah cho biết thêm rằng do quy mô khổng lồ của thị trường tiền tệ Hoa Kỳ, ngay cả việc đa dạng hóa danh mục đầu tư nhỏ cũng có thể làm tăng đáng kể giá vàng.

Ông cho biết: “Nếu dòng tiền chảy ra 1% từ MMF, trong đó 20% đổ vào vàng vật chất và phần còn lại đổ vào hợp đồng tương lai, giá vàng có thể tăng khoảng 10%”.

Ở trong nước, giá vàng trong nước dự kiến sẽ chịu tác động khi chính sách xóa độc quyền vàng miếng có hiệu lực từ 10/10.

Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm bao nhiêu phụ thuộc vào biến động giá thế giới và khả năng nhập khẩu vào theo chính sách của Ngân hàng Nhà nước.

Một đợt điều chỉnh của giá vàng thế giới được nhiều tổ chức dự báo, nhưng mức độ sẽ là bao nhiêu, 5% hay 10% và kéo dài bao lâu. Về dài hạn, đa số các tổ chức vẫn dự báo vàng sẽ đi lên. Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá vàng tới cuối năm 2026 lên đạt mức 4.900 USD/ounce (so với mức 4.015 USD/ounce tính tới 9h sáng 9/10 giờ Việt Nam). Mức này cao hơn với mức 4.300 USD/ounce trong dự báo trước của Goldman Sachs.

Vàng thế giới vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ. Đó là sự bất định trên thế giới, xu hướng hạ lãi suất của Fed, sự mất giá và giảm niềm tin vào đồng USD, xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ quốc gia của các nước (trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ...), căng thẳng địa chính trị phức tạp (như tại Ukraine)...