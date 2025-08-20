Chris Lewis là một blogger người Mỹ từng có thời gian dài sống và làm việc tại Việt Nam, hiện sở hữu kênh YouTube gần 1 triệu lượt theo dõi.

Thời gian gần đây, Chris đi khám phá nhiều quốc gia. Trong video mới nhất, anh chia sẻ hành trình trở lại Việt Nam. Ngay khi tới Hà Nội, điểm đến đầu tiên của anh chính là “quán ăn yêu thích nhất”.

Theo Chris, phần lớn du khách nước ngoài thường chọn phở hay bánh xèo nhưng với anh, món phải ăn ngay khi trở lại Việt Nam là bún riêu.

Món ăn này không chỉ là “đặc sản ruột” của Chris mà còn góp mặt trong danh sách 100 món ăn có nước dùng ngon nhất thế giới do chuyên trang Taste Atlas công bố cuối tháng 3 vừa qua, xếp thứ 29.

Bún riêu là món ăn được lòng nhiều du khách khi tới Hà Nội

Quán bún riêu yêu thích của Chris nằm trong ngõ 61 Lạc Trung (Hà Nội), phục vụ nhiều món như bún trộn, bún bò Nam Bộ, bánh đa cua…, song nổi tiếng nhất vẫn là bún riêu cua.

Chris gọi một bát bún riêu đầy đủ, không mắm tôm. Chỉ vài phút sau, bát bún nóng hổi được bưng ra. Anh thêm ớt chưng, giấm tỏi, trộn đều rồi nếm ngay thìa nước dùng đầu tiên. Nam du khách liên tục gật gù, khen vị cay thơm, đậm đà, lan tỏa xuống cổ họng.

Hương vị nước dùng khiến du khách Mỹ tỏ rõ sự hài lòng. Ảnh: YouTube Chris Mix Lewis

Anh khen bát bún không chỉ ngon mà còn đầy đặn, chủ quán “hào phóng”. Vừa ăn, Chris vừa trò chuyện vui vẻ với nhân viên và chủ quán. Anh tiết lộ, từ khi biết tới quán này, anh không thể ăn bún riêu ở nơi nào khác, thậm chí sẵn sàng đi gần một giờ đồng hồ chỉ để thưởng thức.

Nam du khách thưởng thức bát bún ngon với giá chỉ 40.000 đồng. Chủ quán còn miễn phí trà đá cho vị "khách ruột".

Chris khẳng định đây là quán bún riêu ngon nhất tại Hà Nội. Ảnh: YouTube Chris Mix Lewis

Nhiều người theo dõi cũng phát hiện, quán bún riêu này là nơi Chris từng dẫn bạn bè tới thưởng thức, trong đó có blogger Max McFarlin (đến từ Arkansas, Mỹ).

Ngay lần đầu nếm thử, Max đã dành lời khen khi nhận xét quán đông khách nhưng phục vụ nhanh, niềm nở; phần ăn rẻ nhưng đầy đủ đồ kèm như giò, thịt bò, đậu… Nếm thìa nước đầu tiên, anh xuýt xoa khen nước dùng béo, đậm đà, rất vừa miệng.

Max McFarlin thưởng thức ngon lành món bún riêu do Chris giới thiệu. Ảnh: YouTube Max McFarlin

Max còn tỏ ra đặc biệt thích món ớt chưng của quán, cho rằng chủ quán nên sản xuất để bán mang về làm quà. Anh húp cạn bát nước dùng và khẳng định: “Lần sau có dịp tới Hà Nội, tôi chắc chắn sẽ quay lại đây”.

Quán bún riêu này nhận được nhiều đánh giá tích cực trên mạng xã hội nhờ mức giá hợp lý, bát bún đầy đặn và nước dùng chua thanh, thơm ngon. Tuy nhiên, do diện tích nhỏ nên vào giờ cao điểm, khách thường phải chờ chỗ ngồi.