Trong chuyến đi trải nghiệm ẩm thực đường phố ở TPHCM gần đây, Simon (SN 1989, đến từ Hàn Quốc) cùng một người anh đồng hương có tên tiếng Việt là Tân đã ghé một quán ăn vỉa hè ở phường Bình Trưng (phường An Phú, TP Thủ Đức cũ) để thưởng thức một món ngon nức tiếng.

Đó là bột chiên – món ăn vặt sáng tạo được nhiều người bản địa yêu thích, hấp dẫn cả du khách nước ngoài.

Simon (trái) và anh Tân (phải) thưởng thức món bột chiên tại một quán vỉa hè trên đường Vũ Tông Phan (phường Bình Trưng), đối diện trường THPT Thủ Thiêm

Ở TPHCM, món bột chiên được làm từ bột gạo pha có độ dẻo, đem hấp chín rồi cắt thành từng miếng nhỏ hình vuông hoặc hình chữ nhật, sau đó chiên giòn trên chảo dầu (hoặc mỡ).

Khi bột gần chín, người ta cho thêm hỗn hợp trứng gà và hành lá vào chiên cùng, chờ vài phút rồi gắp ra, bày lên đĩa.

Bột bánh là thứ quyết định độ ngon của món ăn. Bột phải đảm bảo chất lượng thì sau khi chiên mới giữ được lớp vỏ giòn nhưng bên trong mềm, không nhão và để lâu không bị cứng.

Mỗi suất bột chiên được phục vụ kèm gỏi đu đủ bào sợi và nước xốt ngọt (tương đen) hoặc cay (tương ớt), giúp cân bằng hương vị, làm giảm cảm giác ngấy vì dầu mỡ.

Bột chiên ăn cùng gỏi đu đủ bào sợi có độ chua vừa phải và giòn, thêm nước tương sóng sánh càng tăng thêm độ hấp dẫn

Simon cho biết đây là lần đầu anh thưởng thức bột chiên. Khi trực tiếp quan sát quá trình chủ quán chế biến món này, anh liên tục trầm trồ, thể hiện biểu cảm thích thú.

Anh Tân không giấu nổi vẻ hào hứng, lập tức nếm thử những miếng đầu tiên khi đĩa bột chiên nóng hổi được bưng ra và thốt lên “ngon thật”.

“Chỉ có bột chiên, trứng và đu đủ thôi, nhưng tại sao lại ngon như vậy.

Phần bột chiên chỉ nhìn cũng thấy giòn”, anh Tân nói.

Hai vị khách Hàn Quốc khen bột chiên vỏ giòn, trong mềm dẻo, ăn rất ngon

Simon sau khi nếm thử cũng “tròn mắt” kinh ngạc, liên tục gật đầu tỏ ra hài lòng.

“Ôi ngon quá. Sao lại ngon tới mức này”, Simon thốt lên.

Vị khách Hàn cho hay, món bột chiên thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nguyên liệu rất đỗi bình thường nhưng mùi vị thực sự gây ấn tượng.

“Chúng mình đã thử nhiều món ăn đường phố Việt Nam nhưng bột chiên là món gây bất ngờ.

Phần bột chiên dai dẻo như tokbokki (món bánh gạo nổi tiếng của Hàn Quốc), còn trứng gà được chiên vàng ươm, có mùi thơm”, Simon nêu cảm nhận.

Anh Tân nhận xét suất bột chiên có khẩu phần đầy đặn, giá hợp lý và thấy hạnh phúc sau khi ăn

Anh Tân cũng chia sẻ, có lẽ món bột chiên ngon là nhờ chủ quán chế biến khéo léo. Dù là quán ăn vỉa hè nhưng bột chiên được bán ở đây rất ngon và chất lượng.

Chưa kể, giá thành hợp lý cũng là điểm cộng khiến món ăn đường phố này được lòng cả thực khách trong và ngoài nước.

“Một phần bột chiên được nhiều lắm, giá lại rẻ, chỉ 30.000 đồng/suất. Món này ăn sáng, trưa hay tối đều hợp.

Đồ ăn ngon, thêm thời tiết tốt nữa. Đúng là hạnh phúc”, anh Tân bày tỏ.

Ở TPHCM, du khách có thể tìm và thưởng thức bột chiên ở một số địa chỉ quen thuộc với người bản địa như: Bột chiên Đạt Thành (227 Võ Văn Tần); Bột chiên Sáu (đường Tên Lửa); Bột chiên 187 Nguyễn Kim; Bột chiên chú Thái (161 Lý Chính Thắng); Bột chiên Hải Vân (134/121 Đoàn Văn Bơ); Bột chiên Ông Già (số 6 Nguyễn Nhữ Lãm)...

Ảnh: 3 anh em