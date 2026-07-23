Thông tin được ông Nguyễn Hữu Ân - Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TPHCM) cho biết tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 23/7.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, thành phố ước đón hơn 38,8 triệu lượt khách. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 7,13 triệu lượt, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành gần 65% chỉ tiêu năm. Trong khi đó, khách du lịch nội địa ghi nhận 31,67 triệu lượt, đạt hơn 63% kế hoạch.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 237.466 tỷ đồng, tăng 55,3% so với cùng kỳ. Mức thu này giúp ngành du lịch thành phố cán mốc 72% mục tiêu 330.000 tỷ đồng đặt ra cho cả năm.

Ông Nguyễn Hữu Ân - Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TPHCM) tại họp báo. Ảnh: KS

Để tiếp tục thu hút du khách trong những tháng cuối năm, ông Ân cho biết, TPHCM dự kiến tổ chức nhiều sự kiện quy mô như Hội chợ Du lịch Quốc tế lần thứ 20, Tuần lễ Du lịch, Giải Marathon Quốc tế, đồng thời phối hợp triển khai các chương trình kích cầu mua sắm. Công tác xúc tiến quảng bá cũng được đẩy mạnh tại các thị trường trọng điểm gồm Mỹ, Úc và Singapore.

Cùng với các hoạt động xúc tiến, thành phố tập trung hoàn thiện nhiều sản phẩm dịch vụ mới nhằm giữ chân du khách. Các mô hình được ưu tiên phát triển gồm tour ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng, du lịch đường thủy, du lịch MICE, du lịch y tế và các dịch vụ kinh tế đêm, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Song song với việc làm sản phẩm, TPHCM sẽ tháo gỡ các vướng mắc về hạ tầng bến thủy, bãi đỗ xe và thủ tục hoàn thuế VAT cho khách quốc tế.

Về định hướng lâu dài, thành phố tập trung chuyển đổi số, xanh hóa dịch vụ và thu hút đầu tư vào các tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng lớn, phấn đấu đến năm 2030 sẽ đón 18 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 573.000 tỷ đồng.