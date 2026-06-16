Video người chèo thúng lặn xuống sông tìm lại điện thoại cho khách Tây. Nguồn: Ngọc Toản

Ngày 16/6, clip ghi lại cảnh một người đàn ông lặn xuống sông mò tìm điện thoại cho du khách nước ngoài tại khu vực rừng dừa Bảy Mẫu (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong clip, khi phát hiện điện thoại của du khách bị rơi xuống nước, người chèo thuyền thúng lập tức xuống sông tìm kiếm. Chỉ ít giây sau, ông ngoi lên mặt nước, giơ cao chiếc điện thoại vừa vớt được trong tiếng reo hò, vỗ tay của nhiều du khách.

Anh Trần Ngọc Toản, chủ đội thuyền thúng tại khu vực này, cho biết sự việc xảy ra vào chiều 14/6, khi một nhóm khách nước ngoài đang trải nghiệm tham quan rừng dừa bằng thuyền thúng.

Trong lúc quay video, một du khách vô tình làm rơi điện thoại xuống sông. Người trực tiếp lặn tìm là ông Lạc, 70 tuổi, trú phường Hội An Đông.

Theo anh Toản, thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này đang vào mùa nước cạn, độ sâu khoảng 1,5m. Ông Lạc là người dân vùng biển, quen sông nước và có kinh nghiệm bơi lặn từ nhỏ nên nhanh chóng xác định vị trí, lấy lại điện thoại cho du khách.

“Chú Lạc quen sông nước từ nhỏ nên xử lý rất nhanh. Khi thấy chú đưa được điện thoại lên, nhóm khách nước ngoài reo hò, vỗ tay rất vui. Chiếc điện thoại sau khi được vớt lên vẫn hoạt động bình thường. Nhận lại tài sản, vị khách nước ngoài liên tục gửi lời cảm ơn đến chú Lạc", anh Toản kể.

Du khách nước ngoài reo hò, vỗ tay khi người chèo thuyền thúng tìm lại được chiếc điện thoại rơi xuống sông. Ảnh: Ngọc Toản

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, đồng thời cho rằng hành động giản dị này góp phần tạo ấn tượng đẹp về sự thân thiện, mến khách của người dân Hội An.

Rừng dừa Bảy Mẫu nằm ở làng Cẩm Thanh (phường Hội An Đông), nơi giao hòa giữa hệ thống sông nước hạ lưu Thu Bồn và vùng cửa biển. Với những rặng dừa nước xanh mát, hệ sinh thái nước lợ đa dạng, những năm gần đây, Cẩm Thanh trở thành điểm đến hút khách nhờ các tour thuyền thúng xuyên rừng dừa.

Du khách đến đây có thể ngồi thúng len lỏi qua các rặng dừa, xem ngư dân quăng chài, kéo rớ, bắt cua, nghe dân ca và thưởng thức những màn “múa thúng” sôi động trên sông.

Năm 2024, trải nghiệm thuyền thúng tại rừng dừa Cẩm Thanh được Tripadvisor đưa vào nhóm 25 hoạt động trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới. Năm 2025, Cẩm Thanh tiếp tục được Forbes vinh danh trong danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới, xếp thứ 20 và là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.