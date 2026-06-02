Từ 1/6, Công an Hà Nội thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát trật tự đô thị tại các địa bàn trọng điểm. Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng nền tảng quản lý đô thị thông minh.

Theo chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công an TP triển khai giải pháp UAV để giám sát tại các khu vực trọng điểm thuộc phường Hoàn Kiếm và Tây Hồ.

Hình ảnh từ UAV được truyền trực tiếp qua hạ tầng 4G/5G về Trung tâm Thông tin chỉ huy, phục vụ công tác chỉ đạo và xử lý vi phạm kịp thời.

Điểm khác biệt của mô hình này không nằm ở thiết bị bay thuần túy mà ở khả năng phân tích của AI. Hệ thống có thể tự động nhận diện các hành vi như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đỗ xe sai quy định; tập kết rác thải trái phép...

Ghi nhận tại khu vực Hồ Tây vào sáng 2/6, UAV đã thực hiện các lượt bay tuần tra, "zoom" vào các vị trí có dấu hiệu vi phạm để ghi nhận bằng chứng với độ chính xác cao nhờ sự hỗ trợ của hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia.

Đáng chú ý, cùng một hình ảnh, AI sẽ được "huấn luyện" để phân biệt các ngữ cảnh khác nhau, như: xe dừng tạm thời, xe công vụ hoặc xe đang vi phạm, qua đó hỗ trợ cán bộ nghiệp vụ đưa ra quyết định chính xác nhất.

Ngay sau khi nhận được hình ảnh ghi nhận vi phạm, các tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng CSGT và Công an phường Tây Hồ đã có mặt để nhắc nhở, xử lý theo quy định.

Tài xế Nguyễn Quốc C. (trú tại Hà Nội), người điều khiển xe tải vi phạm, tỏ ra bất ngờ khi được tổ công tác cho xem hình ảnh giám sát từ trên không.

"Tôi thấy đoạn đường không có lực lượng cảnh sát cũng như camera giám sát nên nảy sinh tâm lý chủ quan, không ngờ lại có thiết bị giám sát từ trên không như thế này. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và hứa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông", tài xế Nguyễn Quốc C. nói.

Đại diện đơn vị phối hợp triển khai giải pháp cho biết, nếu chỉ tập trung vào một thiết bị bay không người lái riêng lẻ thì hiệu quả sẽ không bền vững. Điều quan trọng là phải xây dựng được một nền tảng tổng thể, trong đó UAV là lớp cảm biến bay, AI là công cụ phân tích, còn trung tâm điều hành và quy trình nghiệp vụ là những yếu tố quyết định hiệu quả.

"Giá trị cốt lõi của mô hình nằm ở khả năng làm chủ công nghệ. Dù thiết bị bay có thể được sản xuất ở nhiều quốc gia, toàn bộ dữ liệu hình ảnh, video, quy trình vận hành và nhân lực phải do Việt Nam kiểm soát hoàn toàn. Điều này không chỉ bảo đảm an toàn bay mà còn khẳng định chủ quyền số và an ninh thông tin trong quản lý nhà nước", vị đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện đơn vị này, việc tích hợp dữ liệu từ UAV với bản đồ số GIS và các hệ thống hiện hữu sẽ tạo nên một "cơ sở dữ liệu đô thị sống động", qua đó giảm áp lực tuần tra thủ công cho lực lượng chức năng.

Theo Công an Hà Nội, kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để đánh giá toàn diện các chỉ số kỹ thuật. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ hoàn thiện báo cáo, trình lãnh đạo Bộ Công an xem xét, làm căn cứ triển khai chính thức giải pháp công nghệ cao này trong thực tiễn.