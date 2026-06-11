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Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng chuyên bẫy bắt, thu gom mèo quy mô lớn hoạt động liên tỉnh.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện, mời làm việc 9 người liên quan gồm: Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1981, chung sống như vợ chồng với Tuấn), Nguyễn Thanh Tư (SN 1983), Nguyễn Văn Dư (SN 1997), Lê Huỳnh Bá (SN 1987), Lê Khả Vinh (SN 2004), Lê Đình Toàn (SN 1973), Lê Đình Trung, Đoàn Văn Tỏa (SN 1994) và Nguyễn Văn Lập (SN 1980).

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu thừa nhận đã tổ chức bẫy bắt, thu gom mèo trên nhiều địa bàn trong khoảng 3 năm qua. Sau khi trộm cắp hoặc gom đủ số lượng, nhóm này tập kết mèo tại nơi ở rồi bán cho Lê Huỳnh Bá với giá khoảng 70.000 đồng/kg. Trung bình 2-3 ngày, các đối tượng thực hiện giao dịch một lần.

Từ lời khai của nhóm liên quan, Phòng PC02 nhanh chóng phối hợp kiểm tra khẩn cấp điểm tập kết tại bãi xe Trúc Quỳnh (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) - nơi Lê Huỳnh Bá sử dụng làm điểm trung chuyển mèo đến các đầu mối tiêu thụ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 45 lồng chứa khoảng 400 con mèo còn sống và 4 thùng xốp chứa khoảng 80 con mèo đã chết, được bảo quản bằng đá lạnh để chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra tại phường Linh Xuân (TPHCM), công an phát hiện, thu giữ thêm 21 con mèo.

Tổng số mèo được phát hiện, giải cứu và thu giữ trong quá trình điều tra ban đầu lên tới hơn 500 con, cho thấy quy mô hoạt động của đường dây là rất lớn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM thông báo, người dân là chủ sở hữu các cá thể mèo bị trộm cắp nêu trên có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM (số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú) để nhận diện và phối hợp phục vụ điều tra.