Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm, nhiệm kỳ 2020-2025 và các công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Hội nghị tập trung vào hai nội dung lớn là nhóm vấn đề về công tác Đại hội 14 của Đảng và nhóm vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong từng nhóm vấn đề sẽ có nhiều nội dung cụ thể, đặc biệt trong nhóm vấn đề về công tác Đại hội 14 của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, thời gian gấp, công việc nhiều, yêu cầu cao, nhưng càng trong thời khắc quyết định, chúng ta càng phải nỗ lực, tranh thủ thời gian, làm việc với tinh thần vượt qua thách thức, vượt qua chính mình với tư duy chiến lược và hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể, thẳng thắn, xây dựng, quyết đoán trong việc lựa chọn phương án tối ưu vì lợi ích quốc gia - dân tộc cũng như khi đóng góp ý kiến với các nội dung trong chương trình nghị sự.

Ảnh: TTXVN

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày mai.