Trưa 7/12, Gunma Green Wings bất ngờ đánh bại ứng cử viên vô địch Victorina Himeji 3-0. Không có sự phục vụ của Thanh Thuý, các cô gái áo xanh thi đấu với 200% sức lực để có chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại mùa giải năm nay, qua đó nâng tổng số trận thắng của họ lên 11 trận.

Ngay sau trận đấu, các tay đập của Gunma Green Wings trong màn ăn mừng chiến thắng không quên cầm theo chiếc áo số 16 của Thanh Thuý, với những lời chúc tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 33.

Các đồng đội ăn mừng chiến thắng cùng chiếc áo thi đấu của Thanh Thúy.

Trước đó, trang chủ của Gunma Green Wings viết: "Lấy cảm hứng từ thử thách mới của Thuý, đội bóng càng quyết tâm hơn nữa tại các trận đấu thuộc giải VĐQG và Cúp Hoàng hậu. Trong thời gian tới, mong rằng Gunma Green Wings tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ".

Trong thời gian về nước tham dự SEA Games, Thanh Thúy không thi đấu ở vòng 9 giải VĐQG Nhật Bản (gặp Himeji), Cúp Hoàng hậu (vòng chung kết). Với việc đội bóng Nhật Bản vừa có chiến thắng tưng bừng ở vòng 9 giải VĐQG Nhật Bản, Thanh Thúy được tiếp thêm rất nhiều sự tự tin trước SEA Games 33.

Chuẩn bị cho SEA Games 33, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vừa chốt danh sách với 14 VĐV. Trước ngày lên đường, phụ công Nguyễn Thị Trinh không tham dự SEA Games 33 vì lý do sức khỏe. Để có đủ quân số 14 VĐV tham dự Đại hội thể thao khu vực, HLV Tuấn Kiệt triệu tập gấp gương mặt trẻ Lê Như Anh thay thế.

Thanh Thúy cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 33.

Theo kế hoạch, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan chinh phục SEA Games 33 vào ngày 8/12. Theo lịch thi đấu, Thanh Thúy và các đồng đội gặp Myanmar trận mở màn vào lúc 15h ngày 10/12, sau đó gặp Malaysia (12h30 ngày 11/12), gặp Indonesia (12h30 ngày 12/12).

"Đây là kỳ SEA Games rất khó khăn, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất quyết tâm hướng tới mục tiêu vào chung kết", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói với VietNamNet.