Hoàng Thị Kiều Trinh là gương mặt quen thuộc trong làng bóng chuyền Việt Nam. Đối chuyền sinh năm 2000 sở hữu vẻ đẹp nổi bật, chắc chắn là một trong những bóng hồng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ tại SEA Games 33.
Đồng đội của Kiều Trinh ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Đặng Kim Thanh cũng sở hữu vẻ đẹp gây chú ý. Kiều Trinh từng nghỉ thi đấu 1 năm nhưng sau đó quay lại và đang có phong độ rất cao.
Lê Thanh Thúy là một trong hai VĐV được vinh dự cầm cờ cho đoàn TTVN ở lễ khai mạc SEA Games 33. Phụ công sinh năm 1995 trở lại với đấu trường SEA Games sau 8 năm vắng mặt.
Phí Thanh Thảo là xạ thủ vinh dự được đại diện cho các VĐV Việt Nam phát biểu trong lễ xuất quân đoàn TTVN tham dự SEA Games 33. Ở tuổi 21, nữ xạ thủ Thanh Thảo không chỉ là trụ cột của tuyển bắn súng Việt Nam, mà còn sở hữu sắc đẹp vạn người mê.
Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt từng tham dự nhiều kỳ Olympic và SEA Games, là một trong những niềm hi vọng HCV của tuyển bắn cung Việt Nam ở Đại hội khu vực lần này.
Phùng Thị Khánh Linh là một trong những kiếm thủ nổi bật của tuyển đấu kiếm Việt Nam. Cô gái người vùng quê Thạch Thất (Hà Nội) trưởng thành từ đào tạo thể thao đấu kiếm năng khiếu của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội. Khác hẳn với sự mạnh mẽ, quyết liệt trong thi đấu, ở ngoài đời, nữ kiếm thủ sinh năm 2001 là một cô gái rất nữ tính, xinh đẹp. 
Hoàng Thanh Giang sinh năm 2001, thi đấu ở môn điền kinh. Tại giải vô địch điền kinh quốc gia tại Đà Nẵng vừa qua, cô thiết lập kỷ lục mới khi đạt tổng điểm 5.481 ở nội dung 7 môn phối hợp. Thanh Giang được kỳ vọng tiếp bước đàn chị Nguyễn Linh Na giành HCV tại SEA Games 33.
Trần Thị Duyên là gương mặt xinh đẹp và nóng bỏng nhất ở tuyển nữ Việt Nam. Cô thi đấu ở vị trí hậu vệ phải trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mai Đức Chung ở SEA Games 33.
Thùy Linh là một trong những niềm hi vọng huy chương của tuyển cầu lông Việt Nam. Không chỉ tài năng, tay vợt sinh năm 1997 còn thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp trong sáng, dễ thương.