Những bóng hồng thể thao Việt Nam hứa hẹn gây sốt ở SEA Games
Tài năng và xinh đẹp, các nữ VĐV Việt Nam như Thùy Linh, Kiều Trinh, Phí Thanh Thảo... luôn trở thành tâm điểm khi xuất hiện ở đấu trường SEA Games.
Nước chủ nhà Thái Lan đang chạy đua với thời gian chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 33 tại Thủ đô Bangkok.
Trần Thị Thanh Thúy có thêm nhiều động lực khi cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch SEA Games 33 trên đất Thái Lan.
Thùy Linh xuất sắc đánh bại tay vợt số 1 của Malaysia, Karupathevan Letshanaa, giành chiến thắng đầu tiên cho tuyển cầu lông Việt Nam trong ngày ra quân SEA Games 33.