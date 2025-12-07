Đại quân đoàn thể thao Việt Nam sang Thái Lan dự SEA Games
Sáng 7/12, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, đặt mục tiêu giành từ 90-110 HCV để đứng trong top đầu Đại hội.
Ảnh: Quý Lượng
Lý Hoàng Nam xuất sắc đánh bại Jack Wong (Trung Quốc) trong trận chung kết, giành danh hiệu PPA Tour đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu pickleball.
Chưa bao giờ Thái Lan phải thực sự e ngại với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như ở SEA Games 33.