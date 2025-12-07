the thao viet nam 5.jpg
Sáng 6/12, hơn 100 thành viên đoàn TTVN từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM lên đường sang Thái Lan tranh tài SEA Games 33.
Tại Hà Nội, 81 thành viên lên đường trong sáng 7/12 gồm các cán bộ đoàn, HLV và VĐV thuộc các đội Xe đạp, Canoeing, Bơi, Mô tô nước, Cầu mây, Thể dục dụng cụ… mang theo quyết tâm và kỳ vọng lớn lao khi bước vào đấu trường khu vực.
Các VĐV Việt Nam rất tự tin trước SEA Games 33.
TTVN tham dự SEA Games với quyết tâm giành từ 90-110 HCV.
Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh toàn đoàn lên đường với quyết tâm cao nhất, mang trong mình ý chí, nhiệt huyết và tinh thần Việt Nam để vượt qua giới hạn bản thân, hướng tới thành tích cao nhất.
“Đoàn TTVN mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nói.
Các VĐV làm thủ tục check-in tại sân bay.
Từ Hà Nội, đoàn TTVN di chuyển tới Bangkok (Thái Lan) khoảng 2 tiếng bay.
Đoàn TTVN tham dự SEA Games 33 với thành phần gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV, 189 HLV, 19 chuyên gia, thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung tranh tài. 

Ảnh: Quý Lượng