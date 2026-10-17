Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương cần xác lập tầm nhìn đưa cơ sở 2 trở thành bệnh viện chuyên khoa hiện đại khu vực.

Sáng 17/10, tại Hà Nội diễn ra lễ Khai trương Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 (Thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, TP Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, đây là sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của bệnh viện mà còn góp phần nâng cao năng lực y tế chuyên sâu và chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ em trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã khẳng định vị thế là cơ sở đầu ngành cả nước về sản phụ khoa, sơ sinh, chẩn đoán trước sinh và hỗ trợ sinh sản.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu khai trương Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Để duy trì truyền thống ấy, Phó Thủ tướng chỉ đạo trong thời gian tới, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng và an toàn người bệnh làm mục tiêu cao nhất.

Bệnh viện phải phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; tổ chức vận hành đồng bộ, chuyên nghiệp, bảo đảm mô hình "hai cơ sở – một đội ngũ – một chuẩn mực chuyên môn", không có sự khác biệt về chất lượng điều trị và phục vụ người bệnh.

Đặc biệt, tập thể cán bộ, y bác sĩ cần coi trọng y đức, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu bệnh viện cần phát huy vai trò bệnh viện đầu ngành, tiên phong phát triển chuyên môn chuyên sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bệnh viện Phụ sản Trung ương cần xác lập tầm nhìn đưa cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực, từng bước đạt chuẩn quốc tế về quản trị, công nghệ và chất lượng dịch vụ.

Theo đó, bệnh viện cần phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Đồng thời, bệnh viện cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả nguồn lực và gắn liền với tầm nhìn phát triển dài hạn của cơ sở 2.

Với quy mô 300 giường bệnh nội trú, với 17 khoa cùng 2.731 danh mục kỹ thuật, cơ sở 2, Bệnh viện Phụ sản Trung ương không chỉ là sự hoàn thiện về hạ tầng, mà còn là bước triển khai cụ thể định hướng phát triển hệ thống y tế chuyên sâu, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.

Trên thực tế, cơ sở 2 đã chính thức đón người bệnh từ ngày 4/8. PGS. TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, sau hơn một tháng vận hành, trung bình khoảng 300 lượt khám mỗi ngày, duy trì hoạt động điều trị nội trú với 150 giường bệnh, thực hiện hơn 4.000 lượt xét nghiệm, đồng thời tiếp nhận khoảng 20 ca sinh và từ 5–10 ca phẫu thuật phụ khoa mỗi ngày.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bế em bé sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2, Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Được định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện tiên tiến, hiện đại và nhân văn, cơ sở 2 được đầu tư hệ thống hạ tầng cùng trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị đồng bộ.

Trên nền tảng đó, bệnh viện kiên định phương châm “Hai cơ sở – một đội ngũ – một chuẩn mực chuyên môn”, lấy sự thống nhất về chất lượng chuyên môn và quy trình chăm sóc làm nguyên tắc xuyên suốt.

Theo mô hình vận hành “Tuy hai mà một”, người bệnh tại cơ sở 2 được tiếp cận đội ngũ chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và các cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao của bệnh viện thông qua cơ chế luân phiên, phối hợp công tác giữa hai cơ sở.

Được biết, nhân dịp khai trương, bệnh viện tổ chức chương trình khám sàng lọc ung thư vú, hỗ trợ miễn phí cho 100 khách hàng đầu tiên làm hồ sơ sinh tại cơ sở 2...