Dựa trên số liệu bán hàng mới nhất do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công công bố, bức tranh thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4/2026 tiếp tục ghi nhận gam màu trầm ở nhóm xe bán chậm.

Đáng chú ý, phần lớn các mẫu xe góp mặt trong danh sách xe bán chậm vẫn là những cái tên quen thuộc, với mức sụt giảm doanh số mạnh so với tháng liền trước, phản ánh rõ áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Dẫn đầu danh sách không mấy vui vẻ này là Toyota Corolla Altis. Trong tháng 4, mẫu sedan cỡ C từng một thời "làm mưa làm gió" chỉ giao được vỏn vẹn 1 xe tới tay khách hàng, giảm tới 80% so với tháng 3. Tính chung 4 tháng đầu năm, doanh số Altis mới dừng ở con số 16 xe, một kết quả quá khiêm tốn nếu so với vị thế trước đây.

Theo đánh giá của giới kinh doanh, Corolla Altis đang hụt hơi rõ rệt do thiết kế an toàn, trang bị không còn nổi bật, trong khi giá bán lại cao hơn mặt bằng chung. Sự trỗi dậy của Mazda3, KIA K3 cùng làn sóng dịch chuyển sang SUV/Crossover đô thị cỡ B khiến Altis gần như "đóng băng" doanh số.

Xếp ngay sau là Isuzu mu-X. Từ mức 16 xe bán ra trong tháng 3, doanh số mẫu SUV cỡ D này rơi tự do xuống chỉ còn 3 xe trong tháng 4, tương đương mức giảm hơn 81%. Lũy kế 4 tháng, mu-X mới đạt doanh số 62 xe.

Dù được đánh giá cao về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế kém bắt mắt, nội thất đơn giản cùng hình ảnh thương hiệu thiên về xe thương mại khiến mu-X khó cạnh tranh với những cái tên "ăn khách" như Ford Everest hay Hyundai Santa Fe.

Vị trí thứ ba thuộc về Suzuki Swift với 6 xe bán ra trong tháng 4, giảm hơn 80% so với tháng trước. Sau 4 tháng, doanh số cộng dồn của mẫu hatchback cỡ B này đạt 63 xe. Swift ghi điểm ở ngoại hình cá tính, phong cách châu Âu, nhưng không gian nội thất chật, trang bị ở mức trung bình trong khi giá bán cao khiến mẫu xe này ngày càng kén khách.

Cùng cảnh ngộ là Suzuki Jimny. Tháng 4, mẫu xe SUV cỡ A này chỉ bán được 7 xe, giảm hơn 77% so với tháng 3, nâng tổng doanh số 4 tháng lên 82 xe. Thực tế, Jimny vốn là mẫu xe “chơi”, phục vụ nhóm khách hàng rất hẹp, đam mê off-road, trong khi mức giá cao so với giá trị sử dụng hàng ngày khiến doanh số phụ thuộc lớn vào nguồn cung và nhu cầu nhất thời.

Một bất ngờ lớn trong danh sách là Isuzu D-Max. Từ 92 xe của tháng 3, doanh số của mẫu xe bán tải này rơi mạnh xuống chỉ còn 11 xe trong tháng 4, mức giảm lên tới gần 88%, cao nhất trong nhóm xe bán chậm. Dù lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 317 xe, D-Max vẫn lép vế rõ rệt trước đối thủ Ford Ranger, mẫu bán tải đang thống lĩnh phân khúc nhờ thiết kế hầm hố, công nghệ và tính đa dụng cao.

Với 29 xe bán ra trong tháng 4, Hyundai Elantra quay trở lại với đà sụt giảm 19,4% so với tháng 3, đưa doanh số 4 tháng đầu năm lên 153 xe. Dù sở hữu thiết kế thể thao sắc sảo và cảm giác lái tốt, Elantra vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng do sức ép từ sự cạnh tranh khốc liệt về giá của Mazda3 và nhịp giảm chung của phân khúc sedan cỡ C.

Trái ngược xu hướng giảm, Toyota Alphard ghi nhận mức tăng trưởng gần 17% trong tháng 4, đạt 35 xe. Doanh số lũy kế 4 tháng đầu năm là 122 xe. Tuy thường xuyên xuất hiện trong danh sách xe bán chậm, nhưng Alphard không “ế” theo nghĩa thông thường. Với mức giá hơn 4 tỷ đồng, đây là MPV cỡ lớn hạng sang dành cho nhóm khách hàng rất đặc thù, doanh số thấp chủ yếu do nguồn cung hạn chế.

Tuy chưa thoát khỏi top xe bán chậm nhưng Toyota Land Cruiser Prado đã cải thiện thứ hạng khi bán được 39 xe trong tháng 4, ghi nhận mức tăng 44,4% so với tháng 3, nâng doanh số lũy kế lên 123 xe.

Tương tự như Alphard, Land Cruiser Prado là mẫu xe SUV cỡ lớn đắt tiền. Sự gia tăng doanh số trong tháng 4 phần lớn đến từ việc các lô xe nhập khẩu mới được thông quan và giao đến những khách hàng đã đặt cọc chờ đợi từ lâu.

Trong khi đó, Toyota Land Cruiser không thể duy trì đà tăng như tháng 3 khi chỉ bán được 48 xe, giảm 25%. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, mẫu SUV cỡ lớn này đã bán được 261 xe.

Với mức giá hơn 4,5 tỷ đồng, mẫu SUV biểu tượng của Toyota lúc nào cũng trong tình trạng "cháy hàng", khách mua thường phải chờ nhiều tháng hoặc mua "kèm lạc". Doanh số hàng tháng của Land Cruiser phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng xe được nhập về Việt Nam chứ không phản ánh đúng nhu cầu thực tế của thị trường.

Một cái tên lần đầu lọt vào danh sách các mẫu xe đốt trong bán chậm nhất tháng là Honda Civic. Cụ thể, mẫu sedan cỡ C này chỉ bán ra 59 xe, giảm sâu tới 60% so với mức 147 xe đạt được trong tháng 3 trước đó.

Dù luôn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ thiết kế đậm chất thể thao cùng cảm giác lái phấn khích bậc nhất phân khúc, Honda Civic lại vấp phải rào cản lớn về giá bán. Mức giá niêm yết đắt đỏ khiến Civic trở nên kén khách, nhất là trong bối cảnh thị hiếu người dùng đang dần chuyển dịch sang các dòng xe gầm cao đa dụng gầm cao có mức giá dễ tiếp cận hơn.

