Tọa lạc tại quận Huai Khwang, Bangkok (Thái Lan), MeStyle Garage Hotel được thiết kế theo phong cách nghệ thuật với chủ đề không khác gì một bảo tàng xe cũ. Nhiều chi tiết vốn chỉ xuất hiện trong các gara sửa xe được biến thành điểm nhấn nội thất, mang lại không gian nghỉ dưỡng khác biệt.

Hình ảnh từ bên ngoài khách sạn cho thấy một khung xe được gắn trên mặt tiền tầng cao nhất của tòa nhà 8 tầng. Ngay phía trước, một bánh xe tải được sơn màu nổi bật nằm giữa khu vực cây xanh.

Bước vào sảnh, du khách dễ dàng bắt gặp những biển số xe thật được sử dụng để trang trí trên tường mà nhiều chiếc xe cổ được treo ngược dọc theo giếng trời của toà nhà. Nhiều món đồ nội thất cũng được chế tác từ các bộ phận động cơ và phụ tùng ô tô, xe máy cũ.

Quầy bar nhỏ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý, khi được tạo hình từ khung một chiếc ô tô màu xanh lam. Các kệ bên trên được sử dụng để trưng bày đồ ăn nhẹ.

Không gian theo chủ đề ô tô tiếp tục được duy trì tại nhà hàng ở tầng 2 với vô số các chi tiết, phụ tùng ô tô xe máy cũ gắn lên tường trở thành những bức tranh khổng lồ.

Trong khi đó, khu vực sân thượng có tầm nhìn ra đường chân trời Bangkok, kết hợp tranh tường, gạch lát nhiều màu sắc và một chiếc xe tải màu xám được đặt phía sau khu vực bàn ghế.

Một bức tường khác được trang trí bằng hàng loạt bình xăng xe máy, biến những bộ phận tưởng như bỏ đi thành các mảng màu 3D độc đáo.

MeStyle Garage Hotel có tổng cộng 72 phòng, trải rộng trên 8 tầng. Các phòng nghỉ tiếp tục sử dụng nhiều chi tiết liên quan đến ô tô để tạo sự đồng nhất với phong cách chung của khách sạn.

Một căn phòng được giới thiệu trong video có những hàng ống pô và nhiều phụ tùng xe gắn trên tường. Đáng chú ý, chiếc ghế màu nâu được thiết kế với phần chân đỡ bằng hai bánh xe BMW, tạo điểm nhấn khá lạ mắt.

Theo mức giá tham khảo, phòng tiêu chuẩn tại MeStyle Garage Hotel thường có giá khoảng 1.000-2.000 baht/đêm (tương đương khoảng 800 nghìn đến 1,6 triệu đồng mỗi đêm). Các phòng cao cấp hoặc phòng dành cho 3 người có giá khoảng 1.500-2.600 baht/đêm (tương đương 1,2 đến hơn 2 triệu đồng mỗi đêm).

Mức giá thực tế có thể thay đổi tùy loại phòng, mùa du lịch và thời điểm đặt phòng. Với cách tận dụng hàng loạt phụ tùng ô tô cũ, MeStyle Garage Hotel trở thành điểm lưu trú đặc biệt tại Bangkok, nhất là với những du khách yêu thích xe và phong cách thiết kế khác biệt.

(Theo Viral Press)

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