Sau hơn hai ngày xét xử, ngày 7/8, TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ An Lạc Tân (Công ty An Lạc Tân), do bị cáo Quách Ngọc Tân (Giám đốc công ty) cùng các đồng phạm thực hiện.

Quyết định này được đưa ra dù trước đó, trong phần tranh luận, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Quách Ngọc Tân tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và từ 11-12 năm tù về tội "Rửa tiền"; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Đối với các bị cáo Tăng Quang Sơn (Giám đốc Công ty Quang Sơn), Nguyễn Lai (Giám đốc Công ty Thiên Lộc Land) và Nguyễn Tấn Hòa (Phó giám đốc Công ty An Lạc Tân), VKS đề nghị mức án 20 năm tù mỗi bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo HĐXX, qua quá trình xét hỏi tại phiên tòa, vụ án còn nhiều tình tiết, chứng cứ cần được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến nay, Quách Ngọc Tân cùng các thuộc cấp cấu kết với Tăng Quang Sơn và Nguyễn Lai đưa ra thông tin gian dối về các dự án đất nền không có thật, đồng thời chào bán căn hộ nhà ở xã hội khi chưa đủ điều kiện giao dịch nhằm huy động vốn, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Bị cáo Quách Mộc Tân. Ảnh: XD

Kết quả điều tra xác định, các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 371 tỷ đồng của nhiều khách hàng. Đến nay, nhóm bị cáo đã khắc phục hơn 58 tỷ đồng, còn hơn 315 tỷ đồng chưa được bồi hoàn.

Trong số này, cơ quan điều tra đã làm việc với 265 bị hại ký hợp đồng với Quách Ngọc Tân và các đồng phạm, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 304 tỷ đồng, trong đó gần 260 tỷ đồng chưa được hoàn trả. Ngoài ra, còn nhiều khách hàng chưa gửi đơn tố cáo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng.

Lập dự án nhà ở xã hội "ma" để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, để tạo vỏ bọc pháp lý cho các dự án nhà ở xã hội, Quách Ngọc Tân ký nhiều thỏa thuận hợp tác, chuyển nhượng cổ phần, hợp tác đầu tư và tư vấn với các doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến nhiều khu đất như Công ty CP Inox Nguyễn Minh, Công ty CP Licogi 16, Công ty Hoàng Phúc...

Tuy nhiên, sau khi ký kết, Tân không thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết. Dù chưa hoàn tất nhận chuyển nhượng đất, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt dự án; các khu đất không thuộc quyền sử dụng và nhà ở xã hội cũng chưa đủ điều kiện giao dịch, Tân vẫn cho lập bản vẽ phân lô, sơ đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500, đặt tên các dự án không có thật rồi quảng cáo, chào bán thông qua các sàn môi giới.

Các bị hại tại tòa. Ảnh: TP

Tân tự đặt tên hàng loạt dự án "ma" như An Lạc Riverside, Trần Đại Nghĩa, Tân Túc, Nơ Trang Long và Block A2, Block A3 thuộc dự án The Western Capital (quận 6 cũ), sau đó quảng cáo rầm rộ để thu hút khách hàng.

Khi có người mua, Tân cùng Nguyễn Tấn Hòa sử dụng pháp nhân Công ty An Lạc Tân hoặc thông qua các công ty môi giới của Tăng Quang Sơn và Nguyễn Lai ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng đặt cọc để thu tiền.

Theo cáo buộc, Tân trực tiếp ký các thỏa thuận chuyển nhượng căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại Block A2, Block A3 của dự án The Western Capital, chiếm đoạt 133 tỷ đồng của 236 khách hàng; trong đó 161 người đã tố cáo.

Cơ quan điều tra xác định Công ty An Lạc Tân không được chủ đầu tư ủy quyền bán căn hộ nhà ở xã hội tại Block A2. Các căn hộ này chưa được phê duyệt giá bán, còn Block A3 chưa được cấp phép xây dựng. Dù vậy, Tân vẫn trực tiếp hoặc thông qua các công ty môi giới ký thỏa thuận bán căn hộ, thu tiền của khách hàng. Bị cáo còn tự đưa ra mã căn hộ, diện tích, giá bán không đúng thực tế để quảng cáo, chào bán.

Cáo trạng xác định Nguyễn Tấn Hòa, Tăng Quang Sơn và Nguyễn Lai đã giúp sức cho Tân chào bán căn hộ nhà ở xã hội, căn hộ không có thật và các dự án "ma" thông qua hệ thống môi giới. Trong đó, Hòa bị cáo buộc giúp chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng, Sơn hơn 112,9 tỷ đồng và Lai hơn 53,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tân còn bị cáo buộc sử dụng 1 tỷ đồng có từ hành vi lừa đảo để mua đất đứng tên, sau đó góp vốn kinh doanh nhằm hợp thức hóa nguồn tiền. Với hành vi này, bị cáo bị truy tố thêm về tội "Rửa tiền".