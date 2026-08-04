Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam Tô Văn Cường, 48 tuổi, ngụ xã Mỹ Thiện, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồ Sương/Công an Đồng Tháp

Theo điều tra, ngày 22/7, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ ở TPHCM về việc bị lừa 425 triệu đồng.

Cảnh sát xác định từ giữa năm 2022, Tô Văn Cường tự xưng là cán bộ cấp cao công tác tại Hà Nội, quen biết nhiều lãnh đạo ở Trung ương và địa phương để tạo lòng tin. Để tăng độ tin cậy, Cường mặc trang phục quân đội, đeo quân hàm đại tá, chụp ảnh treo trong nhà và thường xuyên thay đổi nơi thuê trọ nhằm che giấu hành vi.

Tin lời Cường, người phụ nữ nhờ ông ta can thiệp giải quyết một vụ tranh chấp tài sản. Cường nhận lời, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để lo chi phí "giải quyết công việc".

Từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2024, nạn nhân nhiều lần chuyển khoản và giao tiền mặt cho Cường với tổng số 425 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Cường không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân.

Khám xét nơi ở của Cường, cảnh sát thu giữ nhiều bộ trang phục Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cùng một số tài liệu, đồ vật phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra.