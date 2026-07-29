Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú (55 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM) và Hoàng Trọng Quí (37 tuổi, ngụ xã Trường Thành, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi "Buôn lậu".

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hữu Nghiệp (42 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (41 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) từ hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” sang hành vi “Buôn lậu”.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Vương Lê Anh Tú. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra thu giữ tàu chở dầu, 830.000 lít dầu diesel, nhiều công cụ, máy móc dùng để bơm dầu, thiết bị internet vệ tinh và điện thoại di động phục vụ liên lạc của các thuyền viên. Tổng trị giá tang vật thu giữ gần 10 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Nghiệp thừa nhận gửi cho Lúa tọa độ thuộc Vùng đặc quyền kinh tế để Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27 rồi bơm chuyển tại vị trí này.

Theo lời khai, Nghiệp là người gửi hóa đơn, chứng từ cho Lúa để xuất trình đối phó khi bị lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra. Đồng thời, Nghiệp quản lý hai tàu Lan Vy 15956 và Trường Dũng 27, trả lương cho các thuyền viên trên hai tàu. Nghiệp cũng là người trực tiếp thanh toán tiền mua thiết bị internet vệ tinh lắp trên tàu.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Quí. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Nghiệp khai nhận tham gia vụ vận chuyển dầu qua biên giới cùng Trần Văn Lúa còn có Giang Nguyên Tuyến, Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định đây là đường dây buôn lậu dầu DO có tổ chức, thực hiện xuyên suốt từ khâu mua dầu tại Malaysia, điều động tàu nhận dầu trên biển, chuyển tải dầu vào Việt Nam, chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc đến tiêu thụ dầu nhằm thu lợi bất chính.

Từ đó, cơ quan điều tra có căn cứ thay đổi quyết định khởi tố vụ án, đồng thời thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lúa và Trần Hữu Nghiệp từ hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" sang hành vi "Buôn lậu".

Hai bị can Nghiệp và Lúa (đứng giữa). Ảnh: CACC

Kết quả điều tra cùng hệ thống chứng cứ, vật chứng và tài liệu thu thập được xác định Vương Lê Anh Tú là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua bán dầu từ nước ngoài, điều phối việc nhận và chuyển tải dầu, chuẩn bị phương tiện, chứng từ để che giấu hành vi phạm tội, đồng thời chỉ đạo xử lý khi vụ việc bị phát hiện.

Đối với Hoàng Trọng Quí, cơ quan điều tra xác định bị can giữ vai trò giúp sức tích cực, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc hợp pháp, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và thực hiện các biện pháp hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu.