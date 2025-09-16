Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 17 lên sóng tối nay, 16/9, sau khi mua được chiếc túi hàng hiệu secondhand với giá rẻ, Mỹ Anh (Phương Oanh) tự tin đi nhập hội phu nhân giàu có. Đăng (Doãn Quốc Đam) xem ảnh vợ chụp cùng các phu nhân xong chỉ cười và nhắn sau này đừng nhiễm cách ăn mặc của họ vì thấy "ảo ảo và không thực tế". Song ngoài việc nhập hội nhà giàu, Mỹ Anh còn vui hơn khi đã tìm được các tiếp cận với phu nhân có vai trò quan trọng trong việc quyết định thành bại của dự án sắp tới.

Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) về quê chưa được bao lâu đã có anh Tùng (Lâm Đức Anh) mặc sơ mi trắng, cà vạt đỏ được mời đến ăn cơm cùng gia đình. Tùng cho rằng anh gặp Ngân lúc này là đúng người đúng thời điểm. Mẹ Ngân kể ra một loạt ưu điểm của Tùng và nói nếu ưng Ngân thì sẽ gả con gái cho luôn. Ngay lập tức Tùng gọi các cụ thân sinh của Ngân là bố mẹ ngọt xớt. Cả nhà ai cũng vui ra mặt, trừ Ngân.

Ở diễn biến khác, Toàn (Tô Dũng) rất sốc khi nghe bác sĩ gọi Lam (Quỳnh Kool) đi làm thủ tục xử trí thai lưu dù cô cố gắng che giấu sự thật đau lòng với chồng. Trước thái độ của Toàn, Lam hét lên giữa bệnh viện với y tá để lấp liếm.

Ngân sẽ làm gì để từ chối Tùng? Chuyện gì xảy đến với Lam? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 17 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

