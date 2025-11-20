Tiếp theo kết quả tích cực, ý nghĩa đã đạt được của lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước (dịp 30/4) và các công trình, dự án chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (dịp 2/9), Thủ tướng đã ban hành Công điện số 158 ngày 4/9 và nhiều văn bản chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án trên cả nước vào ngày 19/12 tới.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 19/11 đã có 15 bộ, ngành, 25 địa phương, 13 tập đoàn, tổng công ty gửi đăng ký các dự án, công trình khánh thành, khởi công với tổng cộng 198 dự án, công trình (trong đó 73 dự án khánh thành và 125 dự án khởi công) với tổng vốn đầu tư khoảng 980.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay còn 3 bộ, cơ quan (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và 9 địa phương (Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Phú Thọ, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang) chưa gửi báo cáo. Đồng thời, qua rà soát của Bộ Xây dựng, một số công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công dịp 19/12 nhưng chưa được các địa phương rà soát, báo cáo; một số bộ, ngành và địa phương đã có văn bản báo cáo nhưng không đăng ký các dự án.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, qua đó tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Từ nay đến ngày 19/12 chỉ còn 1 tháng, thời gian rất gấp. Để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án, nhà thầu nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, "thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong triển khai các nhiệm vụ; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"… để hoàn thành các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khánh thành, khởi công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 158; gửi báo cáo về Bộ Xây dựng chậm nhất ngày 10/12, trong đó thống kê, báo cáo đầy đủ thông tin về các công trình, dự án, tổng vốn đầu tư, khẳng định đủ điều kiện khánh thành, khởi công…

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công…

Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá đề xuất thưởng cho các công trình về đích sớm, tiết kiệm ngân sách và đưa vào khai thác hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15/12.

Bộ trưởng Nội vụ chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hướng dẫn, rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong chào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc" và khen thưởng các thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo; hoàn thành trước ngày 10/12...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, kiểm tra đôn đốc và tổ chức buổi lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình.