Ngày 19/8, Chính phủ đã tổ chức thành công lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Trong đó, 80 công trình, dự án được lựa chọn làm điểm cầu đều là công trình tiêu biểu cho các lĩnh vực, từ hạ tầng chiến lược đến lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh…

Để tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Chính phủ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 19/12 nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng yêu cầu: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch các tỉnh, thành, chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu... tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá hơn nữa đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình.

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"… để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm chất lượng.

Với các công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công cần được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Mỗi bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo rà soát các dự án, công trình, tổng hợp, gửi thông tin về Bộ Xây dựng - cơ quan thường trực trước ngày 10/11 (báo cáo đầy đủ thông tin về các công trình, dự án: tên, loại hình, quy mô, cấp công trình, nguồn vốn (vốn ngân sách nhà nước, vốn FDI, vốn tư nhân…), tổng vốn đầu tư, các tài liệu kèm theo khẳng định đủ điều kiện khánh thành, khởi công,….

Bộ Xây dựng - cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công…

Đài truyền hình Việt Nam chủ trì đạo diễn, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan xây dựng chương trình, kịch bản và tổ chức chương trình theo kịch bản, truyền hình trực tiếp giữa các điểm cầu.

Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch các tỉnh, thành, chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật, tổ chức lễ khánh thành, khởi công…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hướng dẫn, rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong chào thi đua: "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc".

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình.