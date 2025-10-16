Ngày 15/10, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp ngày 11/10 nghe báo cáo của UBND TP.HCM về việc tiếp nhận dự án “Siêu Trung tâm dữ liệu”.

Hạ tầng dữ liệu (Trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây" là 1 trong 4 thành phần chính của hạ tầng số Việt Nam.

Hoan nghênh UBND TP.HCM và Liên danh nhà đầu tư - Tập đoàn G42 đã chủ động nghiên cứu, đề xuất triển khai dự án “Siêu Trung tâm dữ liệu” tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Chính phủ ủng hộ chủ trương triển khai các dự án hạ tầng số, chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, khẳng định cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, bảo đảm môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và thuận lợi để dự án “Siêu Trung tâm dữ liệu” sớm được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho hay, theo báo cáo của các bộ, cơ quan, các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, viễn thông, công nghiệp công nghệ số, dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã tương đối đầy đủ, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án.

“Hệ thống pháp luật về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng đang tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện theo hướng tiếp cận cân bằng giữa thúc đẩy phát triển kinh tế số, thu hút đầu tư nước ngoài với bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và chủ quyền quốc gia”, thông báo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng giao UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với các bên liên quan khẩn trương thành lập Tổ công tác triển khai dự án, gồm đại diện các Bộ: KH&CN, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp; các sở, ngành của TP.HCM và nhà đầu tư.

Tổ công tác triển khai dự án “Siêu Trung tâm dữ liệu” có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chủ động tháo gỡ vướng mắc nếu có theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo Chinhphu.vn, trong tham luận tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 15/10, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng đã chia sẻ: Hiện nay, Tập đoàn G42 của Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất - UAE đang dự kiến đầu tư một trung tâm siêu dữ liệu AI với số vốn gần 2 tỷ USD tại thành phố.