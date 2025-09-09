Theo Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Thường trực Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là Ban chỉ đạo Trung ương) và các cơ quan, đơn vị vừa họp kiểm điểm việc thực hiện “Kế hoạch 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” (gọi tắt Kế hoạch 02) và Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các cơ quan tổ chức liên quan, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của các cơ quan đảng trong việc triển khai Kế hoạch 02 và các hoạt động của Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Một số cơ quan đã thực hiện theo đúng lộ trình, tiến độ kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn chưa đồng đều, thiếu đồng bộ; một số nội dung hạng mục thực hiện còn chậm so với kế hoạch.

Một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo về thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vẫn còn duy trì 2 Ban Chỉ đạo (gồm Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng).

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 02 và Đề án Chuyển đổi trong các cơ quan đảng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các cơ quan nghiêm túc quán triệt, với quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu: Trong tháng 9, các cơ quan Đảng ở Trung ương hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy trình nghiệp vụ lõi để số hóa quy trình, ứng dụng chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu công việc. Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản phục vụ việc triển khai các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 02, có báo cáo gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương những việc còn chậm, các khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Trước ngày 15/9, Bộ KH&CN được yêu cầu hoàn thành việc xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương về hạng mục đầu tư cho chuyển đổi số.

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Kiến trúc tổng thể quốc gia số, bảo đảm việc kết nối, đồng bộ, liên thông, dùng chung tài nguyên, dữ liệu, tránh trùng lặp trên quy mô quốc gia, là cơ sở để các cơ quan trong hệ thống chính trị căn cứ triển khai chuyển đổi số; hoàn thành trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương về hạng mục đầu tư cho chuyển đổi số, trong đó làm rõ các hạng mục dùng chung, dùng riêng để cán bộ các bộ, cơ quan địa phương triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 15/9/2025.

Trong tháng 11/2025, Bộ KH&CN cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện về đường truyền, sóng viễn thông, điện tới tất cả các thôn bản phục vụ triển khai chuyển đổi số.

Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát ban hành và hướng dẫn được quản lý khai thác sử dụng văn bản, dữ liệu có độ mật trên môi trường số; thông báo rõ về Văn phòng Trung ương Đảng về lộ trình và kế hoạch cụ thể cho việc sẵn sàng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm dữ liệu Quốc gia tại Hòa Lạc; hướng dẫn các cơ quan triển khai xây dựng hồ sơ và đánh giá cấp độ an toàn thông tin theo quy định, hoàn thành trong tháng 9.

Bộ Công an cũng có trách nhiệm đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy tạo lập dữ liệu theo quy định tại Nghị quyết 214 ngày 23/7/2025 của Chính phủ, kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành Quyết định về giải pháp bảo mật cho việc số hóa tài liệu của các cơ quan đảng (hoàn thành trước ngày 20/9/2025); đẩy nhanh tiến độ triển khai giải pháp phục vụ gửi, nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường Mật, Tối Mật của các cơ quan trong hệ thống chính trị (hoàn thành trong tháng 11/2025).

Các tỉnh ủy, thành ủy hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số do đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo, không duy trì 2 Ban Chỉ đạo như trước đây (hoàn thành trước ngày 20/9/2025); chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 02, có báo cáo gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương những việc còn chậm, khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm triển khai hàng loạt nội dung công việc như: Chủ trì rà soát, đôn đốc việc thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng bảo đảm theo đúng lộ trình; khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số văn bản về Quy chế tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng máy tính của Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng Internet;

Quy định về giao dịch điện tử trong các cơ quan đảng; Quy định chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các cơ quan đảng với các cơ quan trong hệ thống chính trị; Sớm ban hành Hướng dẫn về khai thác, sử dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan đảng; Xây dựng, ban hành Hướng dẫn đánh giá tác động, công bố, công khai thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội...