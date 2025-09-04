Phát triển đô thị thông minh đã được xác định là một nội dung quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sử dụng các phương tiện hỗ trợ ICT và các phương tiện khác để góp phần nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới, sáng tạo, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các đô thị; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, năng lượng và các nguồn lực phát triển, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị, kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong báo cáo tổng kết thực hiện “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, Bộ Xây dựng cho hay, thời gian qua, hệ thống hạ tầng CNTT, viễn thông tại Việt Nam đã tiếp tục được mở rộng, các doanh nghiệp công nghệ trong nước lớn mạnh nhanh chóng, tạo nền tảng thuận lợi cho triển khai chính quyền số và đô thị thông minh.

Trên cả nước đã có 26/34 địa phương sau sáp nhập triển khai đề án phát triển đô thị thông minh.

Theo thống kê, cả nước đã có 26/34 địa phương sau sáp nhập triển khai đề án phát triển đô thị thông minh. Điều này cho thấy sự quan tâm, đẩy mạnh và nhu cầu cần thiết phải tiếp tục triển khai đô thị thông minh. Mặt khác, yêu cầu của việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và cải cách hành chính đang đặt ra yêu cầu mới về mô hình quản trị đô thị linh hoạt, tích hợp, số hóa toàn diện.

Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ: Phát triển đô thị thông minh là mục tiêu chung, đạt được bằng sự hợp thành của nhiều kết quả trong các lĩnh vực khác nhau, có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương. Thực tiễn cho thấy xu thế vận động của các nền tảng phát triển đô thị thông minh như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo - AI, cơ sở dữ liệu lớn, truyền thông đa phương tiện… đang phát triển với tốc độ nhanh, đòi hỏi liên tục có sự điều chỉnh kịp thời trong quá trình quản lý phát triển đô thị thông minh.

Trên cơ sở đánh giá xu hướng phát triển công nghệ và tình hình triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam, kế thừa các nhiệm vụ, giải pháp của “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, với vai trò cơ quan chủ trì triển khai đề án, Bộ Xây dựng đã vạch ra các nhóm nội dung trọng tâm cần được tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn tới.

Đó là, đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện các mô hình, kiến trúc hệ thống dữ liệu, công nghệ, cơ sở hạ tầng, tiêu chuẩn, quy chuẩn của các lĩnh vực hỗ trợ phát triển đô thị thông minh, có sự phối hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu. Nghiên cứu tích hợp hệ thống thông tin địa lý - GIS và viễn thám với hệ thống thông tin công trình - BIM, ứng dụng AI và các công nghệ mới vào phân tích hỗ trợ hoạch định chính sách; nâng cấp bộ tiêu chí đô thị thông minh; xây dựng kho dữ liệu đô thị toàn quốc.

Xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung; thiết lập và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị thông minh đa ngành, liên thông, tích hợp, bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật, có sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm của người đứng đầu địa phương.

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, thời gian tới, việc cung cấp các dịch vụ đô thị thông minh thiết yếu cho người dân sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Lấy người dân làm trung tâm, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ đô thị thông minh thiết yếu, khuyến khích người dân tham gia quản trị, góp ý chính sách và giám sát chất lượng phục vụ; nâng cao nhận thức, hỗ trợ bộ phận công dân gặp khó khăn về phương tiện, kiến thức CNTT nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông minh trong hoạt động đời sống và sản xuất.

Phát triển nguồn nhân lực đô thị thông minh thông qua tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức và phổ cập kỹ năng số cho người dân, hình thành lực lượng công dân số thích ứng với chuyển đổi số.

Đổi mới mô hình quản trị đô thị, tăng cường ứng dụng dữ liệu, công nghệ trong điều hành; xây dựng chính quyền số đô thị, phát triển mô hình đô thị đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để phát triển đô thị thông minh, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, các giải pháp đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh.

Đẩy mạnh hợp tác công tư trong phát triển đô thị thông minh, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp, khu vực tư nhân nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, xây dựng, đề xuất các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển đô thị thông minh; tham gia đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thông minh tại địa phương.