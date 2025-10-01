Tuần qua, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm Ngày quốc tế về xoá bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres cảnh báo thế giới đang bước vào một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới; trong đó nguy cơ đến từ các loại vũ khí nguy hiểm mới, sự xói mòn lòng tin đối với các chuẩn mực toàn cầu về cấm vũ khí hạt nhân và những hành vi đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Tổng Thư ký khẳng định giải trừ quân bị là nền tảng của hoà bình và không thể chờ đợi đến khi có “điều kiện” phù hợp. Người đứng đầu LHQ kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cần nối lại đối thoại, phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện và tuân thủ các cam kết của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ảnh minh hoạ

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các nỗ lực toàn cầu về giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân và bảo đảm quyền của tất cả các quốc gia được phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW), Việt Nam luôn đề cao sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT năm 2026, Đại sứ Đỗ Hùng Việt kêu gọi các quốc gia hợp tác để củng cố các thể chế giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần giảm thiểu và tiến tới loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này.