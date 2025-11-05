Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin về dự án Khu nhà ở xã hội An Sinh, thuộc Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1), phường Chánh Hiệp, do Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở xã hội An Sinh được xây dựng trên khu đất gần 7.200m2, gồm 6 tòa nhà với tổng cộng 978 căn hộ. Trong đó có 168 căn hộ thương mại và 810 căn hộ nhà ở xã hội (gồm 648 căn để bán, 162 căn cho thuê). Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Một góc Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ. Ảnh: HUD

Theo Sở Xây dựng, chủ đầu tư sẽ mở bán 273 căn hộ nhà ở xã hội tại 3 tòa nhà thuộc dự án, với diện tích mỗi căn dao động từ 38,5-67,9m2.

Giá bán tạm tính khoảng 16 triệu đồng/m2 sàn thông thủy, chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì. Trong khi đó, giá cho thuê dự kiến là 76.000 đồng/m2/tháng.

HUD sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội An Sinh từ ngày 20/11 đến 25/11.

Người dân có thể nộp hồ sơ tại Phòng Kinh doanh, Ban Quản lý dự án số 8 - HUD, Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, phường Chánh Mỹ, TPHCM.