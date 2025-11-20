Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin về dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên, phường Tân Hiệp, để người dân có nhu cầu nộp đơn đăng ký mua nhà. Đây là dự án chung cư thuộc Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt, do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt (Công ty Phúc Đạt) làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 3 khối nhà cao 18 tầng, quy mô 936 căn hộ với diện tích từ 36-62m2/căn. Dự kiến đến tháng 6/2027 sẽ hoàn tất xây dựng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, giá bán tạm tính tại dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên là 22 triệu đồng/m2, đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng và chưa tính phí bảo trì.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên. Ảnh: Công ty Phúc Đạt

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án trên từ ngày 27/11 đến ngày 7/12. Người dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ tại văn phòng công ty, số 122 đường L, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TPHCM.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu Công ty Phúc Đạt công khai các thông tin liên quan đến dự án theo quy định, công bố tại sàn giao dịch bất động sản của công ty (nếu có) để người dân biết.

Trước khi thực hiện bán, công ty phải báo cáo về tổng số lượng căn hộ dự kiến bán và thời điểm dự kiến bán để Sở Xây dựng TPHCM nắm, kiểm tra và công bố công khai.