Vừa qua, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2026 (Kế hoạch số 1055).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 808 của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ, phổ cập kiến thức và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến để có khả năng tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu cá thể hóa.

Trong Kế hoạch số 1055, UBND tỉnh Cao Bằng đặt ra khá nhiều chỉ tiêu nhằm thay đổi thói quen từ giao dịch trực tiếp sang môi trường điện tử. Cụ thể: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến phải đạt từ 80% trở lên; Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính cần đạt 90%; Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%; Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%...

Đặc biệt, tỉnh phấn đấu tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa đạt trên 60%. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng về giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh Cao Bằng đang tích cực phổ cập kiến thức, kỹ năng số để mỗi người dân đều có thể tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần hiện đại hóa nền hành chính lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm phục vụ.

Để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo thông tin, mọi người dân đều có kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh định hướng tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đồng bộ đến tận thôn, xóm và các tổ chuyển đổi số cộng đồng (đây chính là lực lượng nòng cốt trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại cơ sở).

Đồng thời, công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. UBND tỉnh yêu cầu Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phải tăng cường thời lượng, tin bài tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng phóng sự, video, tin bài để tuyên truyền hiệu quả. Các mô hình, sáng kiến và cách làm hay trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ được lan tỏa sâu rộng để người dân dễ dàng tiếp cận và học tập.

Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường phải tăng cường giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn, truyền thông để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa các cấp.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, chủ động tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.