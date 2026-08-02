Sáng 2/8, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức lễ khánh thành công trình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Biên (tỉnh Tây Ninh).

Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam là đơn vị tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam, làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ và lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 180 đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 4 cá nhân và 4 tập thể được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Xuất phát từ ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc đó, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18/10/1956 - 18/10/2026); nhằm phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ"; đồng thời tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ Đoàn 180, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị chức năng nghiên cứu, khảo sát, triển khai xây dựng Công trình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 trên khu đất có diện tích 2.622m², nằm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Công trình gồm 2 hạng mục chính là nhóm tượng và 9 trụ bia khắc tên 505 Anh hùng liệt sĩ lực lượng Cảnh vệ CAND.

Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Công trình gồm 2 hạng mục chính là nhóm tượng và 9 trụ bia khắc tên 505 Anh hùng liệt sĩ lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân cùng các hạng mục cảnh quan xung quanh.

Trong đó, nhóm tượng đặt chính giữa khuôn viên công trình có tổng chiều cao hơn 4,8m, được đúc bằng đồng, gồm 5 nhân vật được bố trí trong một chỉnh thể thống nhất, thể hiện tinh thần hiệp đồng, kề vai sát cánh, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ lãnh đạo, căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Ở vị trí trung tâm là đối tượng cảnh vệ, thể hiện đặc trưng cốt lõi của công tác cảnh vệ là bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ. Xung quanh là 4 chiến sĩ đại diện cho các nhiệm vụ tiêu biểu: bảo vệ đối tượng cảnh vệ, trực tiếp chiến đấu, thông tin liên lạc và y tế, giao liên.

Với tư thế hiên ngang, dáng đứng vững vàng, ánh nhìn hướng về phía trước, nhóm tượng khắc họa ý chí chiến đấu, sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 180 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời là biểu tượng của một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc, là biểu tượng cho truyền thống anh hùng, lòng trung thành và tinh thần "chỉ biết còn Đảng là còn mình" của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Cùng với nhóm tượng, 9 trụ bia trong khuôn viên công trình được thiết kế theo hình vòng cung, bao quanh đài tưởng niệm, tượng trưng cho vòng tay đồng đội và sự kết nối của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân. Trên 9 trụ bia khắc ghi tên tuổi các liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ Đoàn 180 đã hy sinh trọn đời mình cho Tổ quốc.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, lễ khánh thành Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ. Công trình không chỉ khắc ghi, tôn vinh, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 180 đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, mà còn là dấu mốc quan trọng, đưa khu tưởng niệm chính thức trở thành một trong những "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân.