Từng cụm từ đều mang ý nghĩa định hướng lớn, gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ và nguồn lực then chốt để đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững chắc.

Lời hiệu triệu mạnh mẽ

Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” - không chỉ là một tuyên ngôn chính trị, mà còn là sự đúc kết cô đọng nhất bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới.

“Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin” là ba yếu tố tạo nên năng lực trụ vững và vươn lên của quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập, phát triển bứt phá

Việc xác định chủ đề này trước hết dựa trên ý nghĩa bước ngoặt của Đại hội XIV. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới - chặng đường Việt Nam đã bứt phá từ một nền kinh tế kém phát triển trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Đồng thời, Đại hội XIV cũng là thời điểm kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp, từ đó hoạch định mục tiêu, phương hướng phát triển cho giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những biến động nhanh, bất định và khó dự báo, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, dịch chuyển năng lượng đến những thách thức phi truyền thống, Việt Nam đứng trước những thời cơ chưa từng có song cũng đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhân dân kỳ vọng vào những quyết sách táo bạo, đúng đắn, quyết đoán của Đảng. Vì vậy, chủ đề Đại hội XIV phải thể hiện được bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn trong dẫn dắt phát triển đất nước.

Chủ đề Đại hội XIV của Đảng đồng thời đóng vai trò như một lời hiệu triệu mạnh mẽ. Tinh thần “chung sức, đồng lòng” cho thấy không một mục tiêu phát triển nào có thể đạt được nếu thiếu sự gắn kết của toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, trí thức.

Trong giai đoạn mà cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển xanh, bền vững trở thành yêu cầu cấp bách, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nền tảng để Việt Nam thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đặc biệt, việc nhấn mạnh “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” là điểm mới quan trọng, thể hiện tư duy nhìn nhận giai đoạn hiện nay là thời điểm mang lại nhiều cơ hội để Việt Nam bứt phá.

Không chỉ dừng lại ở khát vọng, chủ đề Đại hội XIV là kết quả của sự kế thừa và phát triển xuyên suốt từ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển năm 2011), các văn kiện thời kỳ đổi mới và đặc biệt là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc xác định chủ đề một cách ngắn gọn, cô đọng, rõ ràng hơn, cùng dung lượng báo cáo tinh giản nhưng súc tích, thể hiện sự đổi mới tư duy trong công tác xây dựng văn kiện có trọng tâm, trọng điểm, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ triển khai, hướng mạnh đến hiệu quả thực thi. Đây cũng là sự khẳng định cách tiếp cận mới, kế thừa thành tựu của nhiều nhiệm kỳ để định hướng tầm nhìn mang tính liên tục, không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ 5 năm hay 10 năm mà hướng tới mục tiêu 2045, thời điểm đánh dấu 100 năm thành lập nước.

Chủ đề Đại hội XIV là “kim chỉ nam” định hướng toàn bộ nội dung hoạch định đường lối thời gian tới, đồng thời thể hiện rõ tinh thần: kiên định mục tiêu lý tưởng nhưng linh hoạt trong tổ chức thực hiện; nhất quán về đường lối nhưng đổi mới mạnh mẽ về phương pháp; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước phát triển bền vững.

Bản lĩnh, nội lực và tầm nhìn vươn lên

Trọng tâm quan trọng của chủ đề là bộ ba “tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin”, ba yếu tố tạo nên năng lực trụ vững và vươn lên của quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập, phát triển bứt phá. Đây cũng là những giá trị cốt lõi bảo đảm cho Việt Nam giữ vững chủ quyền, ổn định và phát triển bền vững trong môi trường quốc tế nhiều biến động.

“Tự chủ chiến lược” phản ánh yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam phải có khả năng độc lập hoạch định các quyết sách và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc. Tự chủ không chỉ nằm ở chính trị, ngoại giao, mà còn ở những yếu tố nền tảng, như an ninh kinh tế, công nghệ, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng. Một quốc gia chỉ có thể tự chủ khi có nội lực đủ mạnh, thể chế đủ linh hoạt và chiến lược phát triển đủ tầm để ứng phó với rủi ro, bảo đảm ổn định lâu dài.

“Tự cường”, sức mạnh nội sinh, là điều kiện để tạo thế và lực bền vững. Sự tự cường của quốc gia thể hiện trong năng lực khoa học, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sức sáng tạo của xã hội và tính hiệu lực trong quản trị quốc gia. Mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại chỉ có thể đạt được khi Việt Nam xây dựng được nền kinh tế tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh các ngành công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

“Tự tin” là tâm thế của một dân tộc đang trỗi dậy: tự tin vào con đường đi lên CNXH; tự tin vào năng lực hội nhập, đổi mới và tạo ra giá trị; tự tin rằng Việt Nam có thể đứng ngang hàng với các quốc gia phát triển nếu biết nắm bắt thời cơ. Sự tự tin này không phải là cảm tính, mà dựa trên những thành tựu 40 năm đổi mới, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao và khát vọng bứt phá của toàn dân tộc.

Một điểm nhấn quan trọng trong chủ đề là hệ giá trị “vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Đây là thước đo của chiến lược phát triển, đồng thời là tiêu chí thể hiện con đường đi lên CNXH ở Việt Nam: phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, tăng trưởng phải gắn với hạnh phúc của người dân, nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững. Trong bối cảnh thế giới ngày nay, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống là những tiêu chí phản ánh sự văn minh và bền vững của một quốc gia, cho thấy Việt Nam đang tiếp cận các mô hình phát triển tiến bộ nhất của nhân loại.

Cuối cùng, định hướng “vững bước đi lên CNXH” là trục xuyên suốt của chủ đề. “Vững bước” thể hiện sự kiên định nhưng không giáo điều; quyết liệt nhưng không nóng vội; đổi mới nhưng không xa rời nền tảng. Đây là con đường phù hợp với điều kiện Việt Nam, vừa bảo đảm phát triển nhanh, vừa giữ được sự ổn định chính trị - xã hội, vừa tạo ra môi trường để con người được phát triển toàn diện.

“Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin” là ba yếu tố tạo nên năng lực trụ vững và vươn lên của quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập, phát triển bứt phá. Đây cũng là những giá trị cốt lõi bảo đảm cho Việt Nam giữ vững chủ quyền, ổn định và phát triển bền vững trong môi trường quốc tế nhiều biến động.