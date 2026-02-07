Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội 14 ban hành chương trình hành động - bước đột phá nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cách làm đổi mới, vừa mang tính chiến lược, tổng thể, vừa mang tính cụ thể, sát thực tiễn, tiết kiệm thời gian, khả thi, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn.

Chương trình hành động thể hiện sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm; lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mọi hoạt động đều hướng đến nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể”; lấy hiệu quả thực thi, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày chương trình hành động

Phương châm thực hiện nhiệm vụ, công việc là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, chuyển từ “nhận thức” thành “hành động”, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều, làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”; góp phần chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời nhân dân, xa rời thực tiễn.

THỂ CHẾ THÔNG THOÁNG, HẠ TẦNG THÔNG SUỐT, CON NGƯỜI THÔNG MINH

12 nội dung cốt lõi của chương trình hành động được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra cụ thể.

Thứ nhất là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thể chế được xác định rõ là “đột phá của đột phá”, đi trước, mở đường, chuyển đổi trạng thái từ tập trung quản lý sang kiến tạo phát triển và thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng cho biết, ngay trong năm 2026 hoàn thành 18 luật và đang khẩn trương triển khai thành lập Cổng đầu tư một cửa quốc gia.

Thứ hai là xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính.

Các đại biểu dự ở điểm cầu chính phòng họp Diên Hồng

Thứ ba là phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa, con người Việt Nam.

Thứ tư là xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Thủ tướng cho biết về việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đẩy mạnh các phương thức giáo dục tích hợp (STEM, STEAM), nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng số, năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) và đào tạo công dân toàn cầu.

Thứ năm là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Theo Thủ tướng, đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu cho tăng năng suất lao động và phát triển bền vững.

Thứ sáu là quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm kiên quyết “không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ bảy là quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Thứ tám là tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thủ tướng khẳng định, "đây là yếu tố trụ cột, nền tảng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững". Trong đó, người đứng đầu Chính phủ nêu về việc đầu tư thỏa đáng, có cơ chế phù hợp huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho quốc phòng, an ninh; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại...

Thứ chín là đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả.

Thứ mười là phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng khẳng định cần thực hiện đúng quan điểm “dân là gốc”, “sức mạnh từ nhân dân”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu, động lực và là nguồn lực cho phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong đó, Thủ tướng cho rằng cần chú trọng cơ chế thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cuối cùng, Thủ tướng nêu về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự hội nghị tại điểm cầu chính

Cùng với 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, chương trình hành động xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Tinh thần được Thủ tướng khẳng định là “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh”, tập trung xây dựng, triển khai chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới; xây dựng nền tảng pháp lý mở, công khai, minh bạch; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 3 cấp; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối trong nước, quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Để thực hiện hiệu quả chương trình hành động, Thủ tướng định hướng về 6 giải pháp.

Giải pháp thứ nhất là sự chủ động, tích cực, linh hoạt của các cấp, các ngành, các địa phương. Tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị chủ động, khẩn trương xây dựng ngay các chương trình hành động; phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ”.

Giải pháp thứ hai để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn đời sống xã hội, Thủ tướng cho biết về yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trên tất cả các lĩnh vực. Tinh thần đặt ra là “vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó chủ động, tích cực sửa đổi” theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Giải pháp thứ ba trong huy động nguồn lực, theo Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp; xây dựng cơ chế, chính sách đột phá khơi thông, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Giải pháp thứ tư là phát triển nguồn nhân lực. Thủ tướng đề nghị rà soát, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội thu hút nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Giải pháp thứ năm là nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Cuối cùng là quản lý nhà nước, quản trị quốc gia. Thủ tướng cho rằng quản trị phải khoa học, thông minh gắn với chuyển đổi số theo tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương noi theo”.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị tập trung quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả chương trình hành động với các phương châm.