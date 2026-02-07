Điểm cầu trung tâm tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối tới các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành và nhiều điểm cầu cấp cơ sở.

VĂN KIỆN TRỞ THÀNH BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, Đại hội 14 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn “bứt phá phát triển”. Theo ông Trịnh Văn Quyết, bứt phá ở đây không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn về số lượng mà là chuyển đổi căn bản về chất lượng phát triển, thể hiện ở những yêu cầu đổi mới mô hình phát triển; thay đổi động lực tăng trưởng; nâng cao năng lực quản trị quốc gia; tạo thế và lực mới cho đất nước.

Đó là bước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa vào tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từ 'theo kịp' sang 'vươn lên cạnh tranh'; từ 'ổn định để phát triển' sang tư duy biện chứng 'phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững và cải thiện đời sống nhân dân'.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Đại hội 14 mở ra một tầm mức phát triển mới của đất nước - tầm mức phát triển dựa trên động lực nội sinh và năng lực sáng tạo của dân tộc.

Một trong những điểm nổi bật của Đại hội là tầm nhìn chiến lược dài hạn, vượt ra ngoài khuôn khổ một nhiệm kỳ.

Đại hội xác lập rõ các mục tiêu chiến lược là đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những mục tiêu ấy không chỉ là những chỉ tiêu kinh tế thuần túy mà là sự kết tinh của khát vọng phát triển dân tộc, là lời cam kết chính trị của Đảng trước nhân dân và trước lịch sử.

Ở các giai đoạn trước, văn kiện Đại hội thường thiên về tổng kết thành tựu, rút kinh nghiệm, đề ra mục tiêu và nhiệm vụ. Đại hội 14 đã vượt lên cách tiếp cận đó, chuyển mạnh sang tư duy thiết kế chiến lược phát triển dài hạn.

Văn kiện không còn là “báo cáo tổng hợp” mà trở thành “bản đồ chiến lược” định hướng cho cả hệ thống chính trị vận hành trong một thời gian dài.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ một bước đột phá có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc là tích hợp ba báo cáo lớn thành một báo cáo chính trị thống nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày tại Nhà Quốc hội

Vừa qua, Đảng ta đã có tới 9 nghị quyết chiến lược, được triển khai thực hiện trước khi tổ chức Đại hội 14. Ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ, đây là thể hiện cách tiếp cận mới, tư duy mới và nhất là tư duy hành động, triển khai nghị quyết từ sớm để đạt tới mục tiêu là hiệu quả thực hiện nghị quyết.

Cũng là lần đầu tiên, chương trình hành động thực hiện nghị quyết được gắn trực tiếp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội. Điều đó thể hiện tinh thần rất mới: Nói đi đôi với làm, mục tiêu gắn với giải pháp, giải pháp gắn với trách nhiệm, trách nhiệm gắn với thời hạn và nguồn lực.

Theo ông, đây chính là bước chuyển quan trọng: từ “tư duy chính sách” sang “tư duy quản trị thực thi”. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong báo cáo về các văn kiện trình Đại hội: “Văn kiện lần này nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng 'nói nhiều làm ít', 'nói hay, làm dở', thậm chí 'nói không đi đôi với làm'; thiếu kiểm tra, giám sát; đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp”.

ĐẢNG KHÔNG GIÁO ĐIỀU, KHÔNG RẬP KHUÔN

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã nêu những vấn đề cốt lõi trong văn kiện. Văn kiện đã bổ sung và phát triển “lý luận về đường lối đổi mới”, bước trưởng thành mới về tư duy lý luận của Đảng.

Điều này thể hiện một chân lý sâu sắc: Đảng ta không giáo điều, không rập khuôn, mà luôn biết tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, dùng lý luận soi đường cho thực tiễn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề

Văn kiện cũng xác lập tư duy “tự chủ chiến lược” - định vị mới của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động. Ông Trịnh Văn Quyết cho biết, đây cũng là điểm rất mới.

Trong hoàn thiện thể chế phát triển, khâu đột phá chiến lược mang tính quyết định, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: thể chế chính là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, đồng thời cũng là “đòn bẩy của đòn bẩy”.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, một thể chế minh bạch, pháp quyền, hiệu lực, hiệu quả sẽ đảm bảo cho việc: Khơi thông nguồn lực, kích thích sáng tạo, giảm chi phí xã hội, tăng niềm tin thị trường, tăng niềm tin của nhân dân.

Văn kiện cũng xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào: vốn, tài nguyên, lao động giá rẻ; thì nay những động lực đó đã dần tới hạn. Đại hội 14 xác định rõ: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Một điểm rất sâu sắc trong Văn kiện là tư duy phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm. Văn hóa là nền tảng tinh thần, con người là chủ thể sáng tạo, giáo dục là quốc sách hàng đầu, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho hay, phát triển không chỉ là câu chuyện của tăng trưởng GDP mà là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và phẩm giá con người.

Văn kiện cũng thể hiện tư duy quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở tầm cao mới: không chỉ “kiên quyết, kiên trì” bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ, mà còn phải bảo vệ hòa bình, bền vững Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; không chỉ “hội nhập để phát triển”, mà còn “đóng góp để kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển chung” của khu vực và thế giới.

Nếu Văn kiện Đại hội 14 được ví như bản thiết kế chiến lược cho tương lai phát triển của đất nước thì tổ chức thực hiện chính là cầu nối từ tầm nhìn đến hiện thực. "Nghị quyết có thể rất đúng, rất hay, nhưng nếu tổ chức thực hiện không quyết liệt, không đồng bộ, thì nghị quyết vẫn chỉ dừng lại trên giấy", ông Trịnh Văn Quyết khẳng định.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý, việc học tập, quán triệt nghị quyết không thể làm hình thức, chiếu lệ, mà phải làm rõ tinh thần cốt lõi, làm rõ điểm mới, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ.

Ông cũng cho rằng cần thể chế hóa nhanh, đầy đủ và đồng bộ, đây là khâu đột phá của tổ chức thực hiện. Theo ông, chậm luật hóa, chậm ban hành cơ chế, chính sách cũng đồng nghĩa với chậm phát huy nguồn lực, chậm cơ hội phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Vì vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh yêu cầu cấp bách là khẩn trương rà soát hệ thống pháp luật, sửa đổi những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, loại bỏ những “giấy phép con”, tháo gỡ các rào cản thủ tục.

Mỗi việc phải rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ nguồn lực, rõ người chịu trách nhiệm, rõ kết quả và hiệu quả. Lấy kết quả cuối cùng làm thước đo đánh giá năng lực, phẩm chất của cán bộ, không phải báo cáo hình thức.

"Nói ít, làm nhiều, làm đến nơi đến chốn, có sản phẩm cụ thể cho nhân dân thụ hưởng, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo năng lực, phẩm chất của từng cán bộ, đảng viên, từng cơ quan trong hệ thống chính trị", ông phát biểu.

Ông khẳng định lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm phương thức hành động chủ đạo.

Cuối cùng và quan trọng nhất vẫn là con người. Đường lối đúng đến đâu mà cán bộ yếu kém thì cũng không thành công; ngược lại, cán bộ tốt có thể biến chủ trương đúng đắn, hợp lý thành kỳ tích.

Vì vậy, ông cho rằng phải đặc biệt coi trọng lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; thực hiện cơ chế “có vào có ra, có lên có xuống”.

Theo ông, cán bộ thời kỳ mới phải có tầm nhìn chiến lược, có năng lực quản trị hiện đại, có bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.