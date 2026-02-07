Sáng nay, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trình bày chuyên đề báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 14.

Ông Lê Minh Hưng cho biết, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13 đã được đặt đúng vị trí “then chốt”, tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về “xây” và “chống” với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo được bước đột phá mạnh mẽ với nhiều thành tựu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trình bày chuyên đề

Tuy nhiên, ông cũng nói về công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, đã được nêu trong văn kiện và nghị quyết Đại hội.

"Đảng ta xác định mục tiêu xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội 14 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh; nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết.

Ông đặc biệt nhấn mạnh ba giải pháp đột phá.

Đột phá thứ nhất là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng...

Đột phá thứ hai là triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống"; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở", ông nêu rõ.

Các đại biểu dự tại hội nghị điểm cầu chính ở phòng họp Diên Hồng

Đột phá thứ ba là tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Lê Minh Hưng cho biết về các nhóm nhiệm vụ như: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng; tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức; tăng cường công tác dân vận, thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Trong nhóm nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ông Lê Minh Hưng cho biết, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan đổi mới, hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, 2 viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ. Việc này phải hoàn thành trong quý 2/2026. Ban Tổ chức Trung ương cũng ban hành quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo hướng phân cấp quản lý biên chế cho các cấp ủy trực thuộc Trung ương, hoàn thành trong năm 2026.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương; sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, hoàn thành trong năm 2026.

Nhóm nhiệm vụ tiếp được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu là đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Tiếp nữa là các nhóm nhiệm vụ: về tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Ông Lê Minh Hưng cho biết, Đại hội 14 xác định sẽ bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội 15 của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng kế thừa và giữ vững các nội dung có tính nguyên tắc, bản chất của Đảng. Điều lệ Đảng không nên quy định quá chi tiết, cụ thể. Những nội dung trong quy định thi hành Điều lệ Đảng đã rõ, phù hợp với mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực tiễn thì nghiên cứu bổ sung, sửa đổi.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, ông Lê Minh Hưng cho biết, Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, thành phần bao gồm các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, một số ủy viên Ban chấp hành Trung ương có nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Cán bộ, đảng viên dự buổi học tập nghị quyết tại điểm cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Ban chỉ đạo sẽ xây dựng quy chế, ban hành kế hoạch hoạt động, trong đó xác định rõ từng nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, sản phẩm cuối cùng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các ban, cơ quan, đơn vị của Trung ương Đảng, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các ủy viên Trung ương chủ động nghiên cứu từng chương, điều của Điều lệ Đảng, đề xuất với Trung ương những nội dung trong Điều lệ Đảng cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị điểm cầu chính ở phòng họp Diên Hồng

Bộ Chính trị cũng đã giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua tại hội nghị Trung ương 2 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay trong năm 2026.

Xem toàn văn Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng: TẠI ĐÂY