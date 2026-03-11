Ngày 11/3, trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 3 trường hợp vào cấp cứu với triệu chứng điển hình của ngộ độc cấp tính như tê bì môi và miệng, đau đầu, buồn nôn, nôn nhiều, đau tức bụng kèm khó thở.

Trước đó, các bệnh nhân cùng một số đồng nghiệp hái rau dại mọc ven bờ ruộng để ăn vì nghĩ là rau cần vẫn bán ngoài chợ.

Ngay sau khi tiếp nhận những người bệnh trên, các bác sĩ đã xử trí theo phác đồ ngộ độc cấp, bao gồm rửa dạ dày, truyền dịch, dùng thuốc chống nôn và điều trị hỗ trợ tích cực. Sau can thiệp, các triệu chứng bước đầu được cải thiện tuy nhiên bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để phòng ngừa các biến chứng muộn.

Từ mẫu thực vật do người nhà bệnh nhân mang đến, các bác sĩ xác định đây là cây cần dại - một loài thực vật cực độc. Loài cây này dễ bị nhầm lẫn với một số cây ăn được như cà rốt dại, mùi tây, cần tây dại hoặc các loại rau mọc hoang, khiến người dân vô tình thu hái về làm thực phẩm.

Theo bác sĩ Đô, tất cả bộ phận của cây cần dại từ rễ, thân, lá, hoa đến hạt đều chứa độc tố. Cây có chứa các hợp chất alkaloid có khả năng tác động trực tiếp lên các bản vận động thần kinh - cơ, làm gián đoạn quá trình dẫn truyền xung động thần kinh đến cơ, từ đó gây liệt cơ tiến triển. Độc tố có thể ảnh hưởng đến cơ hô hấp, dẫn đến suy hô hấp cấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các biểu hiện ngộ độc có thể xuất hiện rất sớm sau khi ăn, như đổ mồ hôi nhiều, nôn mửa, giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, tê môi và miệng, tim đập nhanh, run, co giật, yếu cơ, lú lẫn. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp, ngừng tim và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý hái, chế biến hoặc sử dụng các loại cây dại làm thực phẩm khi chưa xác định rõ nguồn gốc và mức độ an toàn. Mọi người không nên dựa vào hình dáng bên ngoài để phán đoán cây có ăn được hay không, bởi nhiều loài thực vật độc có hình thái rất giống với các loại cây ăn được.

