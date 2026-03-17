Ngày 16/3, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận cấp cứu người đàn ông 61 tuổi (trú tại xã Hùng Việt, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc.

Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng 17h ngày 11/3, ông ăn loại củ giống như sâm đất. Sau khi ăn, bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn và đi ngoài phân lỏng. Các triệu chứng tăng dần nên gia đình đã đưa ông đến bệnh viện.

Bệnh nhân cấp cứu và hình ảnh hai loại củ thương lục - sâm đất. Ảnh: BVCC.

Từ hình ảnh gia đình cung cấp, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ăn phải củ thương lục. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, củ thương lục giống củ sâm và chứa chất Phytolaccaceae gây ngộ độc. Loại củ này có vị đắng nên bệnh nhân sử dụng với lượng ít, vì vậy quá trình điều trị không gặp nhiều khó khăn.

Bệnh nhân được chỉ định điều trị theo phác đồ ngộ độc. Sau thời gian điều trị tích cực, người bệnh ổn định và ra viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Anh Hùng - Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng của trung tâm, thương lục là vị thuốc Đông y có vị đắng, tính hàn. Theo y học cổ truyền, cây có các tác dụng như lợi tiểu, hỗ trợ điều trị thủy thũng và một số bệnh lý khác khi có chỉ định của thầy thuốc.

Tuy nhiên, loài cây này có độc ở nhiều bộ phận. Khi cơ thể hấp thụ lượng lớn có thể xuất hiện các biểu hiện như tê môi lưỡi, vã mồ hôi, đau bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa và nhiều biểu hiện nguy hiểm khác nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người dân chỉ sử dụng các loại cây, củ làm thuốc khi có hướng dẫn của cán bộ y tế. Khi không xác định rõ loại cây hoặc củ, mọi người tuyệt đối không nên sử dụng để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Loại quả được ví như 'nhân sâm xanh', bổ sung canxi, hạ mỡ máu Đậu bắp được ví như “nhân sâm xanh” nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào và nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Loại củ giống sâm khiến nhiều người ngộ độc Sau bữa cơm được gia chủ mời rượu 'quý' ngâm từ loại thảo dược giống sâm, nhiều người đã có triệu chứng ngộ độc.