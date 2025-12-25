Tháng 12/2025, Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đưa vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Tại hai phiên tòa này, nhiều bị cáo thể hiện sự ăn ăn hối cải và được giảm án.

Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) và Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ) đều bày tỏ sự ân hận, hối cải, tích cực khắc phục hậu quả vụ án.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm đã khóc nhiều. Dù được xác định là đã khắc phục xong hậu quả vụ án, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) vẫn xin được dùng hai thửa đất đã mua của Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) để khắc phục thêm.

HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận đề nghị của bà Lan về việc dùng 2 mảnh đất để khắc phục hậu quả vì cho rằng 2 mảnh đất này liên quan đến tài sản chung, riêng. Xét các tình tiết giảm nhẹ tội mới, HĐXX đã quyết định giảm án cho bà Lan từ 14 năm tù về tội Nhận hối lộ xuống còn 11 năm tù.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) cũng được HĐXX giảm án từ 10 năm 6 tháng tù xuống còn 7 năm 6 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi phạm tội của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, đã gây ảnh hưởng xấu đến môi trường phát triển kinh tế, làm suy giảm uy tín của các cơ quan chức năng và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Bào chữa cho bị cáo Hưng, luật sư cho rằng, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Duy Hưng, nhiều công trình giao thông trọng điểm quốc gia đã được hoàn thành, bảo đảm chất lượng, an toàn và vượt tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài ra, các dự án phục vụ APEC 2018, Hội nghị Cấp cao ASEAN, SEA Games 31 cùng nhiều công trình giao thông trọng điểm khác đều hoàn thành đúng yêu cầu và phát huy hiệu quả khai thác.

Luật sư cũng viện dẫn Nghị quyết số 68-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025, trong đó xác định ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả về kinh tế, coi đây là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo đối với vụ án.

Tại phiên tòa, đại diện Tập đoàn Thuận An và bị cáo Hưng trình bày, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn khi suốt 5 tháng qua không có nguồn tài chính để chi trả lương cho người lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cán bộ, công nhân viên và gia đình họ.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Trình bày tại phiên tòa, bị cáo Hưng cho biết, sau khi bị xử lý hình sự, hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn. Dù đã nỗ lực tìm kiếm việc làm để duy trì thu nhập cho người lao động, song gần 2 năm qua doanh nghiệp hầu như không ký kết được công trình mới, ảnh hưởng lớn đến đời sống cán bộ, công nhân viên.

Theo bản án sơ thẩm, số tiền thiệt hại trong vụ án được xác định là hơn 120 tỷ đồng. HĐXX cấp sơ thẩm xác nhận, các bị cáo đã nộp lại tổng số tiền hưởng lợi hơn 84 tỷ đồng và 10.000 USD; đồng thời nộp khắc phục hậu quả vụ án hơn 70 tỷ đồng và 90.000 USD.

Ông Nguyễn Duy Hưng và vợ đã tự nguyện sử dụng toàn bộ số tiền trong 7 tài khoản tiết kiệm đứng tên người vợ để khắc phục hậu quả vụ án, với số tiền tại thời điểm phong tỏa là hơn 32 tỷ đồng, cùng toàn bộ khoản lãi phát sinh từ các tài khoản này.

Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An tiếp tục nộp khắc phục hậu quả hơn 47 tỷ đồng. Việc khắc phục hậu quả nêu trên được HĐXX cấp phúc thẩm ghi nhận và xác định hậu quả của vụ án đã được khắc phục toàn bộ.

Tại cả hai phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đều ghi nhận tinh thần tích cực khắc phục hậu quả của các bị cáo, coi đây là biểu hiện của thái độ ăn năn, hối cải, đồng thời là căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật.