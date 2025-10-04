Các chuyên gia sửa chữa ô tô cho biết nhiều người thường lầm tưởng rằng khi đèn báo ắc quy bật sáng, nghĩa là bình ắc quy đã hỏng. Trên thực tế, đây là tín hiệu cảnh báo sự cố nghiêm trọng trong hệ thống sạc điện của ô tô.

Đèn ắc quy bật sáng không chỉ đơn thuần là tín hiệu cảnh báo ắc quy gặp vấn đề. Ảnh: Live About

Thông thường, hệ thống sạc điện gồm 3 bộ phận chính: Ắc quy ô tô cung cấp dòng điện ban đầu để khởi động động cơ. Máy phát điện được dây đai tổng (dây curoa) dẫn động để tạo ra điện để cung cấp cho toàn bộ hệ thống điện trên xe và nạp lại cho ắc quy. Bộ điều áp sẽ giữ cho điện áp đầu ra ổn định, thường ở ngưỡng 13,2 – 14,5V để không gây hỏng hóc các thiết bị.

Khi đèn báo ắc quy bật sáng, điều đó đồng nghĩa với việc điện áp không còn nằm trong ngưỡng an toàn. Lúc này, chiếc xe đang hoạt động hoàn toàn dựa vào lượng điện dự trữ ít ỏi trong bình ắc quy.

Những nguyên nhân phổ biến khiến đèn báo ắc quy bật sáng

Theo kinh nghiệm của những thợ máy lành nghề, có nhiều lý do khiến đèn báo ắc quy trên ô tô sáng đỏ, trong đó thường gặp nhất là:

Máy phát điện bị hỏng là nguyên nhân phổ biến nhất khi đèn ắc quy sáng. Ảnh: Ngô Minh

- Hỏng máy phát điện: Đây là "thủ phạm" phổ biến nhất. Các chi tiết bên trong máy phát điện ô tô như chổi than, đi-ốt hoặc IC điều áp bên trong máy phát bị mòn, hỏng khiến không thể phát điện.

- Đứt hoặc trượt dây curoa: Nếu dây curoa bị chùng, trượt hoặc đứt, máy phát sẽ ngừng quay, đồng nghĩa hệ thống sạc không hoạt động. Trường hợp này còn nghiêm trọng hơn vì dây đai thường dẫn động cả bơm nước làm mát và bơm trợ lực lái.

- Cọc bình ắc quy lỏng, ăn mòn: Lớp sunfat màu trắng/xanh bám dày hoặc cọc bị siết không chặt sẽ cản trở dòng điện sạc.

- Hỏng bình ắc quy: Một bình ắc quy quá "già" sẽ không còn khả năng tích trữ điện. Dù máy phát vẫn hoạt động tốt, ắc quy cũng không thể giữ được điện áp cần thiết.

- Lỗi hệ thống dây điện: Dây dẫn bị oxy hóa, đứt hoặc chập chờn cũng có thể khiến hệ thống báo lỗi.

Có thể tiếp tục lái xe khi đèn báo ắc quy sáng?

Đèn báo ắc quy thường có màu đỏ, nghĩa là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, cho thấy có sự cố nghiêm trọng hoặc tình huống khẩn cấp, đòi hỏi người lái phải dừng xe lại ngay khi an toàn để kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên, tài xế có thể có một khoảng thời gian ngắn để xử lý tình huống.

Khi đèn báo sáng, xe đang chạy bằng lượng điện còn lại trong ắc quy. Tùy dung lượng và tình trạng của bình, xe có thể đi thêm vài km đến vài chục km. Tuy nhiên, khi nguồn điện cạn kiệt, hệ lụy sẽ rất nghiêm trọng.

Vì hệ thống đánh lửa, bơm xăng và các cảm biến đều cần điện để hoạt động nên xe chết máy giữa đường, đặc biệt là trên cao tốc, cực kỳ nguy hiểm.

Nghiêm trọng hơn, trợ lực lái (nhất là trợ lực điện) sẽ ngưng hoạt động, khiến vô lăng nặng đột ngột, đặc biệt nguy hiểm khi vào cua ở tốc độ cao. Hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, thậm chí cả túi khí cũng sẽ bị vô hiệu hóa.

Việc bỏ qua đèn báo ắc quy mà tiếp tục lái xe có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Battery Equivalents

Các chuyên gia sửa chữa ô tô khuyến cáo người lái cần thực hiện các bước sau:

- Không tắt máy ngay: Nếu động cơ đang nổ, tuyệt đối không tắt, vì có thể xe sẽ không khởi động lại được nữa.

- Giảm tải cho hệ thống điện: Tắt điều hòa, radio, màn hình giải trí, sạc điện thoại và các thiết bị không cần thiết. Việc này giúp tiết kiệm tối đa lượng điện còn lại trong ắc quy.

- Tìm nơi dừng an toàn: Nếu gần gara ô tô nào đó, hãy tranh thủ lái đến. Trường hợp ở xa, hãy dừng ở trạm xăng, bãi đỗ hoặc làn khẩn cấp.

- Liên hệ cứu hộ hoặc gara uy tín: Không nên tự xử lý khi thiếu chuyên môn, vì sự cố có thể liên quan đến máy phát điện hoặc hệ thống dây điện phức tạp.

Khi đèn báo ắc quy sáng, hãy mang xe đến gara để kiểm tra mọi vấn đề càng sớm càng tốt. Ảnh: Wrench

Tóm lại, việc phớt lờ đèn báo ắc quy, tài xế có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm và chi phí sửa chữa tốn kém. Để đảm bảo an toàn và tránh chi phí sửa chữa lớn, người dùng nên: Bảo dưỡng định kỳ ắc quy ô tô, dây curoa, hệ thống điện, kiểm tra cọc bình ắc quy, vệ sinh chống ăn mòn và đưa xe đi kiểm tra ngay khi thấy đèn báo ắc quy sáng.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!